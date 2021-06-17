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Захисника історичної спадщини у Львові взяли під варту

Четвер, 17 червня 2021, 01:52
Захисника історичної спадщини у Львові взяли під варту

У Львові Галицький районний суд обрав запобіжний захід у вигляді утримування під вартою відомого місцевого пам’яткоохоронця і новоспеченого керівника управління охорони об’єктів культурної спадщини Львівської облдержадміністрації Василя Петрика.

Джерело: Львівський портал

Дослівно: "Суд задовольнив клопотання прокуратури і взяв під варту пам’яткоохоронця Василя Петрика з можливістю застави у розмірі 567 тисяч гривень".

"…багато людей зголосилося взяти Василя Петрика на поруки, однак суддя Радченко не брав цього до уваги. Склалося враження, що аргументи захисту взагалі були неважливі".

"Сам посадовець всі звинувачення відкидає і вважає кримінальну справу "притягненою за вуха" через його боротьбу за Миколаївську фортецю – невизнану дотепер пам’ятку, яку хочуть знищити задля видобутку піску".

Деталі: Адвокат Петрика Тетяна Кочірко заявила, що рішення суду будуть оскаржувати, оскільки вважають його необґрунтованим.

Зазначимо, що проти нього відкрили кримінал нібито через розкрадання бюджетних коштів під час робіт у нацзаповіднику "Древній Звенигород".

Ідеться про Миколаївську фортецю – комплекс історичних споруд фортеці XIX-XX ст., який складається з 21 об’єкта.

Пам’яткоохоронці забили на сполох через те, що її хочуть знищити заради облаштування піщаного кар’єру. Після розголосу справи у ЛОДА ініціювали надання цьому об’єкту пам’яткоохоронного статусу, для чого розпочалось виготовлення необхідної документації.

За неофіційною інформацією, добувати пісок на місці Миколаївської фортеці хоче приватна фірма "Західінвест-партнери".

Аби реалізувати цю бізнес-ідею, нібито залучили директора комунального підприємства облради "Реставрація та управління замками та палацами Львівщини", що розробив і надіслав у Мінкульт документацію, якою стверджує, що цей об’єкт не є пам’яткою.

При цьому пам’яткоохоронці обвинувачують посадовця у підробці підпису доктора наук Андрія Гречила.

У департаменті архітектури і містобудування ЛОДА кажуть, що дізнавшись про цей факт, вищезгаданий Андрій Гречило звернувся у поліцію, а вона своєю чергою відкрила кримінальне провадження.

Довідково: Миколаївська фортеця є єдиним в Україні зразком австрійських фортифікацій XIX-XX століття і дотепер збереглась на 95%.

"Українська правда" в Threads

Теми: Львівсудісторія
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