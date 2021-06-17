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Защитника исторического наследия во Львове взяли под стражу

Четверг, 17 июня 2021, 01:52
Защитника исторического наследия во Львове взяли под стражу

Во Львове Галицкий районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей известного местного охранника достопримечательностей и новоиспеченного руководителя управления охраны объектов культурного наследия Львовской облгосадминистрации Василия Петрика.

Источник: Львовский портал

Дословно: "Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял под стражу охранника достопримечательностей Василия Петрика с возможностью залога в размере 567 000 гривен".

"... многие согласились взять Василия Петрика на поруки, однако судья Радченко не брал этого во внимание. Сложилось впечатление, что аргументы защиты вообще были неважны".

"Сам чиновник все обвинения отвергает и считает уголовное дело "притянутым за уши "из-за его борьбы за Николаевскую крепость – непризнанную до сих пор достопримечательностью, которую хотят уничтожить ради добычи песка".

Детали: Адвокат Петрика Татьяна Кочирко заявила, что решение суда будут обжаловать, поскольку считают необоснованным.

Отметим, что против него открыли криминал якобы из-за хищения бюджетных средств во время работ в нацзаповеднике "Древний Звенигород".

Речь идет о Николаевской крепости – комплексе исторических сооружений крепости XIX-XX вв., который состоит из 21 объекта.

Охранники достопримечательностей забили тревогу из-за того, что ее хотят уничтожить ради обустройства песчаного карьера. После огласки дела в ЛОГА инициировали предоставление этому объекту статуса достопримечательности, для чего началось изготовление необходимой документации.

По неофициальной информации, добывать песок на месте Николаевской крепости хочет частная фирма "Захидинвест-партнеры".

Чтобы реализовать эту бизнес-идею, якобы привлекли директора коммунального предприятия облсовета "Реставрация и управление замками и дворцами Львовщины", который разработал и послал в Минкульт документацию, утверждающую, что этот объект не является достопримечательностью.

При этом охранники достопримечательностей обвиняют чиновника в подделке подписи доктора наук Андрея Гречило.

В департаменте архитектуры и градостроительства ЛОГА говорят, что узнав об этом факте, вышеупомянутый Андрей Гречило обратился в полицию, а она в свою очередь открыла уголовное производство.

Справка: Николаевская крепость является единственным в Украине образцом австрийских фортификаций XIX-XX века и до сих пор сохранилась на 95%.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львовсудистория
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