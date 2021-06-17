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Китай і Росія представили проєкт спільної місячної бази

Четвер, 17 червня 2021, 02:25

Космічне агентство "Роскосмос" і Китайське національне космічне агентство представили проєкт спільної місячної бази, яку планують збудувати до 2035 року.

Джерело: Hromadske із посиланням на спільну презентацію космічних агентств Китаю і РФ

Деталі: Згідно з представленою концепцією, побудова бази відбуватиметься в три етапи: розвідка, будівництво й експлуатація.

На етапі розвідки, який триватиме до 2025 року, на Місяць буде запущено шість дослідницьких апаратів (три китайських — "Чан’е-4", "Чан’е-6", "Чан’е-7" і три російських — "Луна-25", "Луна-26", "Луна-27"). Тоді ж має визначитись фінальне місце для будівництва станції.

Другий етап — будівництво — має тривати протягом 2026-2030 років. У ньому братимуть участь апарати "Чан’е-8" і "Луна-28". А на третьому етапі, який триватиме до 2035-го, мають бути зведені всі основні об’єкти станції й початися її експлуатація.

Згідно з проєктом, складатиметься станція з низки модулів: телекомунікаційного, енергетичного, лабораторного, технологічного, дослідницького, модуля спостереження і зв’язку із Землею, командного центру й злітно-посадкової смуги.

Після початку експлуатації місячної станція до проєкту планується залучити й інші держави, окрім Китаю та Росії. При цьому, хоча на презентації показували двох космонавтів, станція не передбачатиме перебування людей — принаймні на тривалій основі.

Передісторія:

  • Росія і Китай підписали меморандум про створення Міжнародної наукової місячної станції.

Теми: космосРосіяКитай


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