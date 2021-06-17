Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай и Россия представили проект совместной лунной базы

Четверг, 17 июня 2021, 02:25
Китай и Россия представили проект совместной лунной базы

Космическое агентство "Роскосмос" и Китайское национальное космическое агентство представили проект совместной лунной базы, которую планируют построить к 2035 году.

Источник: Hromadske со ссылкой на совместную презентацию космических агентств Китая и РФ

Детали: Согласно представленной концепции, построение базы будет происходить в три этапа: разведка, строительство и эксплуатация.

На этапе разведки, который продлится до 2025 года, на Луну будет запущено шесть исследовательских аппаратов (три китайских - "Чанъэ-4", "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и три российских - "Луна -25", "Луна-26", "Луна-27"). Тогда же должно определиться финальное место для строительства станции.

Второй этап - строительство - должно продолжаться в течение 2026-2030 годов. В нем примут участие аппараты "Чанъэ-8" и "Луна-28". А на третьем этапе, который продлится до 2035-го, должны быть сведены все основные объекты станции и начаться ее эксплуатация.

Согласно с проектом, станция будет состоять с ряда модулей: телекоммуникационного, энергетического, лабораторного, технологического, исследовательского, модуля наблюдения и связи с Землей, командного центра и взлетно-посадочной полосы.

После начала эксплуатации лунной станции к проекту планируется привлечь и другие государства, кроме Китая и России. При этом, хотя на презентации показывали двух космонавтов, станция не будет предусматривать пребывания людей - по крайней мере, на длительной основе.

Предыстория:

  • Россия и Китай подписали меморандум о создании Международной научной лунной станции.

Темы: космосРосcияКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
космос
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Космическая компания Безоса ищет стартовую площадку за пределами США
Телескоп Хаббл сфотографировал "галактического соседа" Млечного Пути
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: