У сутичках біля сквоту в Берліні постраждали понад 60 поліцейських

Понад 60 поліцейських у Берліні отримали поранення під час сутичок між жителями сквоту і правоохоронцями.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на поліцію Берліну, Berliner Zeitung

Дослівно поліція Берліну: "Наші підрозділи і берлінську пожежну бригаду не пропускають. На них нападають і закидають камінням, в тому числі з дахів".

Деталі: Раніше міські комунальні служби отримали дозвіл на проведення пожежної інспекції в будівлі за адресою: Рігерштрассе, 94.

Однак, коли поліцейські наближалися до будівлі, їх закидали камінням. Потім люди, які захопили будівлю, почали підпалювати сміття на вулиці.

У сутичках постраждало щонайменше 60 поліцейських. При цьому одного з нападників арештували.

Крім того, поліція огородила територію навколо сквоту.

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