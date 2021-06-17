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У сутичках біля сквоту в Берліні постраждали понад 60 поліцейських

Четвер, 17 червня 2021, 03:42

Понад 60 поліцейських у Берліні отримали поранення під час сутичок між жителями сквоту і правоохоронцями.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на поліцію Берліну, Berliner Zeitung

Дослівно поліція Берліну: "Наші підрозділи і берлінську пожежну бригаду не пропускають. На них нападають і закидають камінням, в тому числі з дахів".

Деталі: Раніше міські комунальні служби отримали дозвіл на проведення пожежної інспекції в будівлі за адресою: Рігерштрассе, 94.

Однак, коли поліцейські наближалися до будівлі, їх закидали камінням. Потім люди, які захопили будівлю, почали підпалювати сміття на вулиці.

У сутичках постраждало щонайменше 60 поліцейських. При цьому одного з нападників арештували.

Крім того, поліція огородила територію навколо сквоту.

Передісторія:

  • У 2016 році під час протестів, пов'язаних зі спробами виселення сквоттерів, поранення отримали більше сотні поліцейських, нагадує берлінська преса.

Теми: Німеччина


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