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В столкновениях у сквота в Берлине пострадали более 60 полицейских

Четверг, 17 июня 2021, 03:42
В столкновениях у сквота в Берлине пострадали более 60 полицейских

Более 60 полицейских в Берлине получили ранения во время столкновений между жителями сквота и правоохранителями.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на полицию Берлина, Berliner Zeitung

Дословно полиция Берлина: "Наши подразделения и берлинскую пожарную бригаду не пропускают. На них нападают и забрасывают камнями, в том числе с крыш".

Детали: Раньше городские коммунальные службы получили разрешение на проведение пожарной инспекции в здании по адресу: Ригерштрассе, 94.

Однако когда полицейские подошли к зданию, их забросали камнями. Затем люди, захватившие здание, начали поджигать мусор на улице.

В столкновениях пострадали по меньшей мере 60 полицейских. При этом один из нападавших арестован.

Кроме того, полиция оградила территорию вокруг сквота.

Предыстория:

  • В 2016 году во время протестов, связанных с попытками выселения сквоттеров, ранения получили более сотни полицейских, напоминает берлинская пресса.

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Темы: Германия
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