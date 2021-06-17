Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В столкновениях у сквота в Берлине пострадали более 60 полицейских

Четверг, 17 июня 2021, 03:42

Более 60 полицейских в Берлине получили ранения во время столкновений между жителями сквота и правоохранителями.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на полицию Берлина, Berliner Zeitung

Дословно полиция Берлина: "Наши подразделения и берлинскую пожарную бригаду не пропускают. На них нападают и забрасывают камнями, в том числе с крыш".

Детали: Раньше городские коммунальные службы получили разрешение на проведение пожарной инспекции в здании по адресу: Ригерштрассе, 94.

Однако когда полицейские подошли к зданию, их забросали камнями. Затем люди, захватившие здание, начали поджигать мусор на улице.

В столкновениях пострадали по меньшей мере 60 полицейских. При этом один из нападавших арестован.

Кроме того, полиция оградила территорию вокруг сквота.

Предыстория:

  • В 2016 году во время протестов, связанных с попытками выселения сквоттеров, ранения получили более сотни полицейских, напоминает берлинская пресса.

Темы: Германия


powered by lun.ua
Главное сегодня

СНБО соберется в пятницу

Моргенштерн судиться с СБУ: хочет в Украину

Рада сделала шаг к введению режима paperless

В "Киевавтодоре" новые обыски

фото (обновлено от 13.04)Из-за ЧС в аэропорту Симферополя в небе завис 21 самолет

Обновлено с 11:18В Киеве несколько часов по очереди "минируют" центральный вокзал, станции метро и даже самолет

Все новости...
Германия
Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Германией на €215 млн
Украина работает над изменением позиции нового правительства Германии по поставкам вооружения – Кулеба
В Германии глава Минздрава хочет отменить ношение защитных масок
Последние новости
17:30
"Райффайзен Банк Аваль" меняет название
17:25
В Украине откроют 5 центров для диагностики болезней у новорожденных
17:12
Массовое отравление в Харькове: 25 человек госпитализированы
17:05
Украинский сервис доставки овощей и фруктов OVO привлек еще $350 тысяч инвестиций
16:55
фотоВ Черное море вошел разведывательный корабль ВМС Франции
16:49
НБУ будет сворачивать антикризисные меры для банков из-за роста экономики
16:27
СНБО соберется в пятницу
16:23
фотоГражданка Великобритании организовала похищение латыша в Киеве
16:19
Рада приняла за основу законопроект о страховании
16:16
Зе-депутатка Гришина выгуляла в Раду обувь и сумку на 75 тысяч
Все новости...