В столкновениях у сквота в Берлине пострадали более 60 полицейских
Более 60 полицейских в Берлине получили ранения во время столкновений между жителями сквота и правоохранителями.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на полицию Берлина, Berliner Zeitung
Дословно полиция Берлина: "Наши подразделения и берлинскую пожарную бригаду не пропускают. На них нападают и забрасывают камнями, в том числе с крыш".
Детали: Раньше городские коммунальные службы получили разрешение на проведение пожарной инспекции в здании по адресу: Ригерштрассе, 94.
Однако когда полицейские подошли к зданию, их забросали камнями. Затем люди, захватившие здание, начали поджигать мусор на улице.
В столкновениях пострадали по меньшей мере 60 полицейских. При этом один из нападавших арестован.
Кроме того, полиция оградила территорию вокруг сквота.
Предыстория:
- В 2016 году во время протестов, связанных с попытками выселения сквоттеров, ранения получили более сотни полицейских, напоминает берлинская пресса.