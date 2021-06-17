В столкновениях у сквота в Берлине пострадали более 60 полицейских

Более 60 полицейских в Берлине получили ранения во время столкновений между жителями сквота и правоохранителями.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на полицию Берлина, Berliner Zeitung

Дословно полиция Берлина: "Наши подразделения и берлинскую пожарную бригаду не пропускают. На них нападают и забрасывают камнями, в том числе с крыш".

Детали: Раньше городские коммунальные службы получили разрешение на проведение пожарной инспекции в здании по адресу: Ригерштрассе, 94.

Однако когда полицейские подошли к зданию, их забросали камнями. Затем люди, захватившие здание, начали поджигать мусор на улице.

В столкновениях пострадали по меньшей мере 60 полицейских. При этом один из нападавших арестован.

Кроме того, полиция оградила территорию вокруг сквота.

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