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У президента Німеччини відкинули критику з боку посла України щодо виставки в Берліні

Четвер, 17 червня 2021, 08:43
У президента Німеччини відкинули критику з боку посла України щодо виставки в Берліні
DW

У канцелярії президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра відкинули критику посла України Андрія Мельника щодо пам'ятного заходу з нагоди 80-річчя нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз у Другій світовій війні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Президентська канцелярія заявила, що рішення українського посла не брати участь у заході разом зі Штайнмаєром викликає жаль та суперечить переконанню президента, "що пам'ять про цю війну повинна мати об’єднуючий ефект, понад усіма розбіжностями і конфліктами".

Штайнмаєр 18 червня відкриє в німецько-російському музеї "Берлін-Карлсгорст" виставку "Виміри злочину. Радянські військовополонені у Другій світовій війні", а також виступить з промовою.

Мельник заявив, що бойкотує пам'ятний захід, оскільки він відбувається у музеї, у назві якого міститься згадка лише про Росію. "Це образливо з точки зору українців, дуже плачевно і водночас дивно", - написав посол у листі до директора музею.

Посол критикує той факт, що постійна виставка в музеї присвячена війні між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом, однак музей досі згадує у своїй назві лише Росію, а не всі інші радянські республіки, такі як Україна та Білорусь, які зазнали мільйонів жертв у Другій світовій війні.

"Таким чином, СРСР де-факто прирівнюється до Росії, що є викривленням історії, яке слід жорстко відкинути", - пише Мельник.

Канцелярія президента відкинула це твердження як хибне.  "Цим загальним звинуваченням він (Мельник) робить погану послугу виправданим інтересам своєї країни, а також німецько-українським відносинам", - зазначили в адміністрації німецького президента.

Раніше Мельник висловив обурення через заклик фракції Лівої партії в Бундестазі Німеччини укласти новий договір про дружбу з Росією напередодні 80-річчя нападу гітлерівської Німеччини на СРСР.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинаісторіядипломатичні відносини
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