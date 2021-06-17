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У президента Германии отвергли критику со стороны посла Украины о выставке в Берлине

Четверг, 17 июня 2021, 08:43
DW

В канцелярии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера отвергли критику посла Украины Андрея Мельника относительно памятного мероприятия по случаю 80-летия нападения нацистской Германии на Советский Союз во Второй мировой войне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Президентская канцелярия заявила, что решение украинского посла не участвовать в мероприятии вместе со Штайнмайером вызывает сожаление и противоречит убеждению президента, "что память об этой войне должна иметь объединяющий эффект, над всеми разногласиями и конфликтами".

Штайнмайер 18 июня откроет в немецко-российском музее "Берлин-Карлсгорст" выставку "Измерения преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне", а также выступит с речью.

Мельник заявил, что бойкотирует памятное мероприятие, поскольку он проходит в музее, в названии которого содержится упоминание только о России. "Это оскорбительно с точки зрения украинцев, очень плачевно и одновременно странно", - написал посол в письме к директору музея.

Посол критикует тот факт, что постоянная выставка в музее посвящена войне между нацистской Германией и Советским Союзом, однако музей до сих пор упоминает в своем названии только Россию, а не все остальные советские республики, такие как Украина и Беларусь, потерявшие миллионы людей во Второй мировой войне.

"Таким образом, СССР де-факто приравнивается к России, что является искажением истории, которое следует жестко отбросить", - пишет Мельник.

Канцелярия президента отвергла это утверждение как ложное. "Этим общим обвинению он (Мельник) делает плохую услугу оправданным интересам своей страны, а также немецко-украинским отношениям", - отметили в администрации немецкого президента.

Темы: Германияисториядипломатические отношения


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