Уряд можуть відправити у відставку, щоб позбутись Авакова

Восени уряд Дениса Шмигаля можуть відправити у відставку, щоб заодно звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який обіймає цю посаду ще з 2014 року і пережив уже дві відставки уряду лише за Зеленського.

Джерело: стаття "Української правди" "Ідеальна відставка: звільнити Шмигаля, щоб позбутись Авакова"

Пряма мова одного з топчиновників Зе!команди: "Я бачу якусь емоційну втому "першого" від всього Кабміну. На Банковій висить в повітрі, що восени треба уряд перезавантажити, тому що майже до всіх є питання. І до Лазебної, і до Тарана, і до Абрамовського і до решти".

Деталі: Про те, що восени можуть "спровокувати маленьку урядову кризу і зняти Кабмін" говорять і в уряді.

Автори статті зазначають, що "окрім розсинхрону Зеленського і Кабміну" загалом, є ще одна річ, яка може підштовхнути президента до перезапуску уряду – відставка всього Кабміну може стати найбільш реальним сценарієм для звільнення Арсена Авакова.

За словами співрозмовників видання, главу МВС "давно хочуть посунути", але зробити це непросто.

Зазначається, що, по-перше, за 7 років керівництва потужним силовим відомством Аваков має "компромат на всі політичні сили країни", по-друге, завдяки своєму досвіду вибудував серйозне лобі у парламенті – його симпатики є у групі "За майбутнє", серед депутатів з "Довіри", у "Слузі народу" і "Батьківщині".

А, по-третє, Авакова, часом з безвиході, підтримує стара еліта, в тому числі і представники великого бізнесу.

За таких умов міністр внутрішніх справ дозволяє собі при всіх критикувати чергові санкції чи закон про олігархів на засіданнях РНБО, що відверто дратує нову команду.

Крім того, медійний і електоральний негатив від Авакова поступово починає йти в мінус самому Зеленському.

Особливо це стосується справи про вбивство журналіста Павла Шеремета – оскільки акції прихильників обвинувачених проходять на Банковій, а постійні запитання про достатність доказів, про особисту відповідальність ставлять саме Зеленському.

За словами співрозмовників видання, кілька місяців тому глава Офісу президента Андрій Єрмак "доволі серйозно намагався придумати, як відправити Авакова у відставку" і навіть давав вказівки Татарову шукати кандидатів.

Автори статті зазначають, що варіантів вирішення питання глави МВС лишається два: або мирно розійтись, або зняти весь чинний уряд, і "загубити Авакова" дорогою в новий.

Водночас співрозмовники видання, близькі до міністра внутрішніх справ, переконані, що наразі саме відсутність реальної кандидатури є головною причиною, чому Зеленський поки нічого не змінює.