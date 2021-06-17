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Різкий запах у повітрі: в Івано-Франківську госпіталізували 8 студентів коледжу

Четвер, 17 червня 2021, 10:26
if.dsns.gov.ua

У ніч на 17 червня в Івано-Франківську мешканці гуртожитку коледжу та чотирьох будинків відчували різкий запах, 8 підлітків госпіталізували, газу й небезпечних речовин служби не виявили.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій і ДСНС в Івано-Франківській області

Деталі: 17 червня о 00:25 у м. Івано-Франківськ по вул. Коновальця, 142 в чотирьохповерховій будівлі гуртожитку "Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу" (перебуває 45 осіб), а також в 4 багатоповерхових житлових будинках по вул. Петлюри, 23, 25, вул. Коновальця, 144, 146 відчувався сторонній різкий запах невідомої речовини, попередньо схожий на природній газ. 

Персонал гуртожитку коледжу "Технологій та бізнесу" на вулиці Коновальця, 142, через різкий запах вивів із будівлі гуртожитку всіх дітей та розмістив на І поверсі приміщень коледжу. 

Внаслідок події постраждало 8 підлітків (2004 та 2005 р.н.) з гуртожитку коледжу, яких госпіталізовано до лікарні. 3 особи у важкому стані та 5 осіб у стані середнього ступеня важкості, загрози життю немає.

Станом на 02:30 ситуація стабілізувалася, інтенсивність запаху знизилася, всі жителі й діти з гуртожитку повернулись до своїх помешкань. Станом на 03:30 запах невідомої речовини не відчувався. 

 

Аварійна бригада Управління газового господарства АТ "Івано-Франківськгаз" обстежила будинки, газорегуляторний пункт та прилеглу територію – і не виявила витоку природного газу. 

Рятувальники спільно з "газовиками" та поліцейськими обстежили 4 будинки, сусідні будівлі та прилеглу територію – осередку розповсюдження невідомої речовини не виявили. Ознак горіння немає. 

Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України провів заміри повітря – і не виявив небезпечних речовин.

Відділення радіаційного хімічно-біологічного захисту ГУ ДСНС в області зробило заміри концентрації небезпечних речовин та загазованості в повітрі, перевищення допустимої норми не було.

Слідчі органи встановлюють походження невідомої речовини.

Станом на 7 ранку 17 червня різкого запаху невідомої речовини в повітрі не відчувається.

Залучали 36 осіб та 11 одиниць техніки, з них від ДСНС 23 особи та 6 одиниць техніки.

УП, доповнено
Теми: Івано-ФранківськДСНС


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