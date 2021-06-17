Резкий запах в воздухе: в Ивано-Франковске госпитализировали 8 студентов колледжа

В ночь на 17 июня в Ивано-Франковске жители общежития колледжа и четырех домов чувствовали резкий запах, 8 подростков госпитализировали, газа и опасных веществ службы не обнаружили.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и ГСЧС в Ивано-Франковской области

Детали: 17 июня в 00:25 в г. Ивано-Франковск по ул. Коновальца, 142 в четырехэтажном здании общежития "Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса" (находится 45 человек), а также в 4 многоэтажных жилых домах по ул. Петлюры, 23, 25, ул. Коновальца, 144, 146 ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества, предварительно похожего на природный газ.

Персонал общежития колледжа "Технологии и бизнеса" на улице Коновальца, 142, из-за резкого запаха вывел из здания общежития всех детей и разместил на I этаже помещений колледжа.

В результате происшествия пострадали 8 подростков (2004 и 2005 г.р.) из общежития колледжа, которые госпитализированы в больницу. 3 человека в тяжелом состоянии и 5 в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

По состоянию на 2:30 ситуация стабилизировалась, интенсивность запаха снизилась, все жители и дети из общежития вернулись в свои квартиры и комнаты. По состоянию на 3:30 запах неизвестного вещества не ощущался.

Аварийная бригада Управление газового хозяйства АО "Ивано-Франковскгаз" обследовала дома, газорегуляторный пункт и прилегающую территорию – и не обнаружила утечки природного газа.

Спасатели совместно с "газовиками" и полицейскими обследовали 4 дома, соседние здания и прилегающую территорию – очага распространения неизвестного вещества не обнаружили. Признаков горения нет.

Ивано-Франковский областной лабораторный центр МОЗ Украины провел замеры воздуха – и не обнаружил опасных веществ.

Отделение радиационной химически-биологической защиты ГУ ГСЧС в области сделало замеры концентрации опасных веществ и загазованности в воздухе, превышения допустимой нормы не было.

Следственные органы устанавливают происхождение неизвестного вещества.



По состоянию на 7 утра 17 июня резкого запаха неизвестного вещества в воздухе не чувствуется.

Привлекали 36 человек и 11 единиц техники, из них от ГСЧС 23 человека и 6 единиц техники.