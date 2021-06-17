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СБУ викрила ексбойовика у лавах Нацполіції, МВС відреагувало

Четвер, 17 червня 2021, 10:35
СБУ викрила ексбойовика у лавах Нацполіції, МВС відреагувало

Служба безпеки України викрила у лавах поліції Луганщини колишнього члена незаконного збройного формування "Армия Юго-Востока".

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало в коментарі УП

Деталі: За даними слідства, у травні 2014 року мешканець Сєверодонецька вступив до "розвідувального загону спецпризначення" під командуванням громадянина РФ з позивним "Спец". Збройний підрозділ на той час контролював місто та дислокувався в приміщенні "Державного інституту азотної промисловості".

У складі незаконного збройного формування РФ підозрюваний брав участь у забезпеченні пропускного режиму та чергуванні на блокпостах. Зокрема, він зупиняв автотранспорт, проводив огляд та перевірку документів осіб з метою виявлення й затримання українських правоохоронців.

Після звільнення Сєверодонецька (у липні 2014 року ред.) колишній учасник НЗФ залишив лави підрозділу та переховувався на території окупованої АР Крим. У 2016 році він незаконно перетнув державний кордон та нелегально повернувся до України, після чого працевлаштувався в органи Нацполіції, де проходив службу до теперішнього часу.

Правопорушнику повідомили про підозру за участь у не передбачених законом збройних формуваннях. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У МВС УП пояснили, що підозрюваний не мав доступу до таємної інформації та наразі звільнений з лав поліцї, там триває внутрішнє розслідування.

Пряма мова Тракала: "Цей співробітник управління поліції охорони в Луганській області у званні сержанта працював на посаді водія, відповідно не маючи доступу до жодної таємної або закритої інформації.

Він був затриманий працівниками Служби безпеки спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції, який надає повну підтримку та сприяння органу досудового розслідування. Водночас триває внутрішнє розслідування поліції щодо цієї ситуації, а сам працівник звільнений правоохоронних лав".

Українська правда

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Теми: СБУ
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