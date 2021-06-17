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СБУ разоблачила экс-боевика в рядах Нацполиции, МВД отреагировало

Четверг, 17 июня 2021, 10:35
СБУ разоблачила экс-боевика в рядах Нацполиции, МВД отреагировало

Служба безопасности Украины разоблачила в рядах полиции Луганщины бывшего члена незаконного вооруженного формирования "Армия Юго-Востока".

Источник: СБУ, Офис генпрокурора, замдиректора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Детали: По данным следствия, в мае 2014 житель Северодонецка вступил в "разведывательный отряд спецназначения" под командованием гражданина РФ с позывным "Спец". Вооруженное подразделение в то время контролировало город и дислоцировалось в помещении "Государственного института азотной промышленности".

В составе незаконного вооруженного формирования РФ подозреваемый участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурства на блокпостах. В частности, он останавливал автотранспорт, проводил осмотр и проверку документов лиц с целью выявления и задержания украинских правоохранителей.

После освобождения Северодонецка (в июля 2014 года ред.) бывший участник НЗФ покинул ряды подразделения и скрывался на территории оккупированной АР Крым. В 2016 году он незаконно пересек государственную границу и нелегально вернулся в Украину, после чего трудоустроился в органы Нацполиции, где проходил службу до настоящего времени.

Правонарушителю сообщили о подозрении за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В МВД УП объяснили, что подозреваемый не имел доступа к секретной информации и на данный момент уволен из рядов полиции, там продолжается внутреннее расследование.

Прямая речь Тракало: "Этот сотрудник управления полиции охраны в Луганской области в звании сержанта работал в должности водителя, соответственно не имея доступа к какой-либо тайной или закрытой информации.

Он был задержан работниками Службы безопасности совместно с подразделением внутренней безопасности Нацполиции, котороей предоставляет полную поддержку и содействие органу досудебного расследования. В то же время продолжается внутреннее расследование полиции по этой ситуации, а сам работник уволен правоохранительных рядов".

Украинская правда

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Темы: СБУ
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