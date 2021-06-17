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Синоптики попереджають про сильні дощі і град

Четвер, 17 червня 2021, 10:36
Синоптики попереджають про сильні дощі і град
Фото gk-press.if.ua

17 червня на півдні та сході України очікуються сильні зливи, у центральних областях – грози, град та шквали.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "17 червня у південній та східній частині значні, в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях місцями сильні дощі; у центральних, південних та східних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий)".

 
скриншот з meteo.gov.ua

Деталі: На решті території без опадів, до +26+28.

Українська правда

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Теми: погода
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