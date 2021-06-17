Синоптики попереджають про сильні дощі і град

17 червня на півдні та сході України очікуються сильні зливи, у центральних областях – грози, град та шквали.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "17 червня у південній та східній частині значні, в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях місцями сильні дощі; у центральних, південних та східних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий)".

скриншот з meteo.gov.ua

Деталі: На решті території без опадів, до +26+28.