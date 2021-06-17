Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Синоптики попереджають про сильні дощі і град

Четвер, 17 червня 2021, 10:36
Фото gk-press.if.ua

17 червня на півдні та сході України очікуються сильні зливи, у центральних областях – грози, град та шквали.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "17 червня у південній та східній частині значні, в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях місцями сильні дощі; у центральних, південних та східних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий)".

 
скриншот з meteo.gov.ua

Деталі: На решті території без опадів, до +26+28.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

День Євро-2020: Україна, Бельгія та Нідерланди перемогли своїх суперників

Нуланд подзвонила Кулебі, щоб розповісти про переговори з Путіним

Порошенко подав позов проти Гордона

Новини 14 червня: перемога української збірної, бійка у Верховній Раді

ДБР прийшло з обшуками в Антирейдерську комісію Мін'юсту

фотоЯрмоленка обрали зіркою матчу України проти македонців

Усі новини...
погода
До України завітає західноєвропейська спека
В Україні оголосили штормове попередження
На Київщину суне гроза
Останні новини
02:18
відео"Зв’яжіться зі мною" – Ярмоленко поставив біля себе пляшки спонсорів Євро-2020
01:42
"З Мінськими угодами треба працювати, інших немає" – Данілов
00:44
Нардеп-олігарх Новинський непублічно навідався в ОП – "Схеми"
23:53
День Євро-2020: Україна, Бельгія та Нідерланди перемогли своїх суперників
23:41
Естонія подарує Україні до 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу
23:26
Кулеба назвав ключову тему візиту Зеленського до Білого дому
22:39
Нуланд подзвонила Кулебі, щоб розповісти про переговори з Путіним
22:20
На Донбасі знову поранили українського бійця
22:03
Новини економіки: облікова ставка, Шмигаль оскаржує припис щодо "Нафтогазу"
21:46
Порошенко подав позов проти Гордона
Усі новини...