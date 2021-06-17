Синоптики предупреждают о сильных дождях и граде

17 июня на юге и востоке Украины ожидаются сильные ливни, в центральных областях – грозы, град и шквалы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "17 июня в южной и восточной части значительные, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди; в центральных, южных и восточных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый)".

Скриншот из meteo.gov.ua

Детали: На остальной территории без осадков, до +26+28.