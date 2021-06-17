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У Києві кілька годин по черзі "мінують" центральний вокзал, станції метро і навіть літак

Четвер, 17 червня 2021, 14:12

Повідомлення про замінування станцій метро "Хрещатик", "Золоті ворота", "Палац Спорту", "Уніерситет" та залізничного вокзалу виявились фейковими, наразі все працює в штатному режимі. 

Джерело: Укрзалізниця в Telegram, КМДА, Київський метрополітен у Twitter, Поліція Києва

Деталі: До метрополітену надійшов анонімний дзвінок про мінування станції "Хрещатик". Під час перевірки вибухонебезпечних предметів не було виявлено. Одразу після цього стало відомо про "замінування" станцій метро "Золоті ворота", пізніше – про "Палац Спорту" та  "Університет". Там також не знайшли вибухівки.

Водночас, в поліції повідомили про перевірку літака в аеропорту "Бориспіль" через начебто його замінування. 

Окрім того, обмежували роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з аналогічним повідомленням. Роботу залізничного вокзалу вже повністю відновили. Станція метро "Хрещатик" також працює в звичайному режимі. 

Українська правда
Теми: метро


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