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В Киеве несколько часов по очереди "минируют" центральный вокзал, станции метро и даже самолет

Четверг, 17 июня 2021, 14:12
В Киеве несколько часов по очереди минируют центральный вокзал, станции метро и даже самолет

Сообщение о заминировании станций метро "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец Спорта", "Университет" и железнодорожного вокзала оказались фейковыми, сейчас все работает в штатном режиме.

Источник: Укрзализныця в Telegram, КГГА, Киевский метрополитен в Twitter, Полиция Киева

Детали: К метрополитену поступил анонимный звонок о минировании станции "Крещатик". Во время проверки взрывоопасных предметов не было обнаружено. Сразу после этого стало известно о "заминировании" станций метро "Золотые ворота" и "Дворей Спорта" "Университет". Там также не нашли взрывчатки.

В то же время, в полиции сообщили о проверке самолета в аэропорту "Борисполь" из-за якобы его минирования.

Кроме того, ограничивали работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с аналогичным сообщением.

Работу железнодорожного вокзала уже полностью возобновили. Также станция метро "Крещатик" работает в обычном режиме.

Украинская правда

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Темы: метро
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