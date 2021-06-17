В Киеве несколько часов по очереди "минируют" центральный вокзал, станции метро и даже самолет
Сообщение о заминировании станций метро "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец Спорта", "Университет" и железнодорожного вокзала оказались фейковыми, сейчас все работает в штатном режиме.
Источник: Укрзализныця в Telegram, КГГА, Киевский метрополитен в Twitter, Полиция Киева
Детали: К метрополитену поступил анонимный звонок о минировании станции "Крещатик". Во время проверки взрывоопасных предметов не было обнаружено. Сразу после этого стало известно о "заминировании" станций метро "Золотые ворота" и "Дворей Спорта" "Университет". Там также не нашли взрывчатки.
В то же время, в полиции сообщили о проверке самолета в аэропорту "Борисполь" из-за якобы его минирования.
Кроме того, ограничивали работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с аналогичным сообщением.
Работу железнодорожного вокзала уже полностью возобновили. Также станция метро "Крещатик" работает в обычном режиме.