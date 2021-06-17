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У Криму підтопило Керч, Аксьонов плив вулицями на човні

Четвер, 17 червня 2021, 11:35
ТАСС

Місто Керч та декілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади, "голова Криму" Сергій Аксьонов оглянув Керч на човні. У Криму ввели режим "надзвичайної ситуації".

Джерело: "Радіо Свобода", ТАСС і "Медуза"  

Деталі: Голова окупаційної адміністрації Керчі Сергій Бороздін вранці 17 червня повідомив, що через рясні опади підтоплено центральні вулиці міста, ними не проїхати, тож рекомендував утриматися від виїзду на особистому автотранспорті. 

Через рясні опади вийшла з берегів річка Мелек-Чесме, підтоплені близько 12 будинків і міська лікарня №1.

Важка техніка, громадський транспорт і плавзасоби задіяні для порятунку людей, повідомив Бороздін.

 
Керчь.ФМ/ТАСС

Затоплено вул. Жені Дудник, Комарова, Вокзальное шосе, Пирогова, Радянська. Приблизно 236 будинків приватних і багатоквартирних.

Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов прибув у Керч, він проплив по затопленому місту на моторному човні. Його супроводжували голова адміністрації Керчі Сергій Бороздін і голова регіонального МНС Сергій Садаклієв.

За човном пливли кілька людей. Як пояснив радник Аксьонова Олег Крючков, це співробітники МНС, які так добираються до міської лікарні. За його словами, води в місці зйомок по груди, простіше плисти, ніж іти.

Сам Аксьонов сказав журналістам по телефону: "Ми практично вплав тут пересувалися. Води по коліно, штани, ноги всі мокрі. Якщо не по пояс, то вище ніж по коліно було води – така ситуація".

"У Керчі, Ленінському та Кіровському районах випав аномальний рівень опадів. Найскладніша ситуація склалася в Керчі. Відвідали лікарню, де затоплені цокольні поверхи, також затоплено багато житлових приміщень, комерційних об'єктів, автомобілів", – написав Аксьонов у Facebook.

За його словами, вживаються заходи для оперативної допомоги людям, своєчасної евакуації з постраждалих районів, подальшої компенсації втрат.

Аксьонов пообіцяв впродовж дня відвідати всі підтоплені райони.

"Це природна катастрофа, але впевнений, що спільними зусиллями вдасться впоратися з цією бідою", – написав він.

Напередодні затопило будинки і двори в селі Урожайне в Совєтському районі, в селі Оріхівка і смт. Кіровське в Кіровському районі.

 
Село Урожайне 16 червня 2021 року

Вночі затопило також село Приозерне в Ленінському районі Криму, десятки людей евакуювали.

На сході Криму через зливи ввели режим надзвичайної ситуації міжмуніципального рівня. Пізніше "РИА Новости" повідомили, що режим НС введено по всьому Криму

За даними ЗМІ, сильні зливи йшли всю ніч на четвер на сході півострова, за ніч у Керчі і прилеглих районах випало до півтори норми опадів (72 мм). 

Село Приозерне в районі Керчі підтоплено повторно після 7 червня.

Теми: КримКерчпогода


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