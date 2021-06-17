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В Крыму затопило Керчь, Аксенов плыл по улицам на лодке

Четверг, 17 июня 2021, 11:35
В Крыму затопило Керчь, Аксенов плыл по улицам на лодке
ТАСС

Город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков, "голова Крыма" Сергей Аксенов осмотрел Керчь на лодке. В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации".

Источник: "Радио Свобода", ТАСС и "Медуза"

Детали: Глава оккупационной администрации Керчи Сергей Бороздин утром 17 июня сообщил, что из-за обильных осадков подтоплены центральные улицы города, ими не проехать, поэтому рекомендовал воздержаться от выезда на личном автотранспорте.

Из-за обильных осадков вышла из берегов река Мелек-Чесме, подтоплены около 12 домов и городская больница №1.

Тяжелая техника, общественный транспорт и плавсредства задействованы для спасения людей, сообщил Бороздин.

 
Керчь.ФМ/ТАСС

Затоплены ул. Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская. Примерно 236 домов частных и многоквартирных.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов прибыл в Керчь, он проплыл по затопленному городу на моторной лодке. Его сопровождали глава администрации Керчи Сергей Бороздин и глава регионального МЧС Сергей Садаклиев. 

За лодкой плыли несколько человек. Как объяснил советник Аксенова Олег Крючков, это сотрудники МЧС, которые так добираются до городской больницы. По его словам, воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти.

Сам Аксенов сказал журналистам по телефону: "Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги все мокрое. Если не по пояс, то выше чем по колено было воды – такая ситуация".

"В Керчи, Ленинском и Кировском районах выпал аномальный уровень осадков. Самая непростая ситуация сложилась в Керчи. Посетили больницу, где затоплены цокольные этажи, также затоплено много жилых помещений, коммерческих объектов, автомобилей", – написал Аксенов в Facebook..

По его словам, принимаются меры для оперативной помощи людям, своевременной эвакуации из пострадавших районов, дальнейшей компенсации потерь.

Аксенов намерен в течении дня посетить все подтопленные районы.

"Это природная катастрофа, но уверен, что общими усилиями удастся справиться с этой бедой", – написал он.

Накануне затопило дома и дворы в селе Урожайное в Советском районе, в селе Ореховка и пгт. Кировское в Кировском районе. 

Село Урожайное, 16 июня 2021 года
Село Урожайное, 16 июня 2021 года

Ночью затопило также село Приозерное в Ленинском районе Крыма, десятки людей эвакуировали.

На востоке Крыма из-за ливней ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Позже "РИА Новости" сообщили, что режим ЧС введен по всему Крыму.

По данным СМИ, сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало до полутора нормы осадков (72 миллиметра).

Село Приозерное в районе Керчи подтоплено повторно после 7 июня.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымКерчьпогода
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