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На Житомирщині затримали літак: незаконно залетів з Румунії

Четвер, 17 червня 2021, 11:53
Фото ДПСУ

Прикордонники затримали літак, який незаконно залетів з Румунії та приземлився біля Бердичева на Житомирщині вночі 17 червня.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Цієї ночі прикордонники Чернівецького загону зафіксували факт незаконного перетину державного кордону літаком з Румунії в Україну. Оперативні співробітники Держприкордонслужби встановили місце ймовірного приземлення порушників – аеродром неподалік від міста Бердичів".

Деталі: На місце, де приземлився літак, прибули прикордонники для затримання. Але, помітивши їх, порушники знову піднялися у повітря.

Невдовзі співробітники Житомирського загону затримали на аеродромі особу, яка з землі координувала дії екіпажу літака. Після цього АН-2 знову здійснив посадку.  

На борту літака було троє осіб, їх також затримали.

Під час огляду місця події виявили радіостанції, ліхтарі та інше приладдя для організації незаконного злету та посадки.

Прикордонники повідомили компетентні органи про порушення правил міжнародних польотів та незаконний перетин держкордону України.

Обставини правопорушення з’ясовуються.

Українська правда
Теми: Прикордонна службакордонЖитомирщинаРумунія


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