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В Житомирской области задержали самолет: незаконно залетел из Румынии

Четверг, 17 июня 2021, 11:53
Фото ГПСУ

Пограничники задержали самолет, который незаконно залетел из Румынии и приземлился возле Бердичева Житомирской области ночью 17 июня.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "Этой ночью пограничники Черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения государственной границы самолетом из Румынии в Украину. Оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили место вероятного приземления нарушителей – аэродром недалеко от города Бердичев".

Детали: На место, где приземлился самолет, прибыли пограничники для задержания. Но, заметив их, нарушители снова поднялись в воздух.

Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали на аэродроме лицо, которое с земли координировало действия экипажа самолета. После этого АН-2 снова совершил посадку.

На борту самолета было три человека, их также задержали. 

Во время осмотра места происшествия обнаружили радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации незаконного взлета и посадки.

Пограничники сообщили в компетентные органы о нарушении правил международных полетов и незаконное пересечение госграницы Украины.

Обстоятельства правонарушения выясняются.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаграницаЖитомирская областьРумыния


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