Протистояння циклону та антициклону крутитиме голови: погода буде строкатою

У п’ятницю на півдні України циклон спричинить дощі, а на заході негоду стримуватиме антициклон Zoe.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "П'ятниця в Україні буде строкатою. Південний циклон знову поливатиме періодичними дощами нашу південну частину, центральні області та схід.

Під час дощів гримітимуть грози, можливі миттєві сильні зливи, шквал та град".

Деталі: У західних та північних областях України негоду у п’ятницю стримуватиме антициклон Zoe, тому у цих областях суттєві опади малоймовірні.

За словами Діденко, протистояння циклону та антициклону "крутитиме голови".

Температура повітря 18-го червня очікується високою: протягом дня +24+29 градусів, на Півдні та Сході подекуди +20+24 градуси.

У Києві у п'ятницю буде спекотно, до +28 градусів.

Синоптик повідомила, що спека з країн західної та центральної Європи, з понеділка почне переміщуватися у східному напрямку, тому в Україні наступний тиждень обіцяє бути гарячим - до +30-ти і за +30-ть градусів.