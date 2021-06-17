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Противостояние циклона и антициклона будет крутить головы: предупреждают о пестрой погоде

Четверг, 17 июня 2021, 12:18
Противостояние циклона и антициклона будет крутить головы: предупреждают о пестрой погоде

В пятницу на юге Украины циклон вызовет дожди, а на западе непогоду будет сдерживать антициклон Zoe.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "Пятница в Украине будет пестрой. Южный циклон снова будет поливать периодическими дождями нашу южную часть, центральные области и восток.

Во время дождей будут греметь грозы, возможны мгновенные сильные ливни, шквал и град".

Детали: В западных и северных областях Украины непогоду в пятницу будет сдерживать антициклон Zoe, поэтому в этих областях существенные осадки маловероятны.

По словам Диденко, противостояние циклона и антициклона 18 июня будет "крутить головы".

 

Температура воздуха 18-го июня ожидается высокой: в течение дня +24+29 градусов, на юге и востоке местами +20+24 градуса.

В Киеве в пятницу будет жарко, до +28 градусов.

Синоптик сообщила, что жара из стран западной и центральной Европы, с понедельника начнет перемещаться в восточном направлении, поэтому в Украине следующая неделя обещает быть горячей - до +30-ти и от +30-ти градусов.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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