"Були в Керчі? Отримайте заборону на в’їзд": на кордоні завернули подружжя росіянки і німця

Подружжя – німець та росіянка – через незаконні відвідини окупованого Росією Криму отримали трирічну заборону на в’їзд в Україну.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Громадянин Німеччини та громадянка РФ прибули легковим автомобілем з Росії на в’їзд в Україну у пункт пропуску "Сеньківка".

Під час проходження паспортного контролю та опитування вищевказаних громадян прикордонники Чернігівського загону встановили, що в квітні 2021 року вони здійснили в’їзд-виїзд через закритий урядом України пункт пропуску до Автономної Республіки Крим.

Крім того, з’ясувалося, що у громадян були відсутні належні документи для перетину державного кордону України. Зокрема, ні ПЛР-тесту з негативним результатом, ні експрес-тест на антитіла, ні сертифікату про повний курс вакцинації у них не було.

Громадянам відмовили в перетині державного кордону та заборонили в'їзд на територію України терміном на 3 роки.

Нагадаємо: Індія - на другому місці за поширенням коронавірусу. Всього за час пандемії там було зафіксовано понад 29,7 млн випадків COVID, більше 381 тисячі людей померли.

За останню добу в країні виявили 67 208 нових випадків зараження, а під час другої хвилі пандемії в травні тут реєстрували близько 400 тисяч нових випадків щодня.