"Был в Керчи? Запрет на въезд получи": на границе завернули супружескую пару россиянки и немца

Супруги - немец и россиянка - из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма получили трехлетнюю запрет на въезд в Украину.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Гражданин Германии и гражданка РФ прибыли легковым автомобилем из России на въезд в Украину в пункт пропуска "Сеньковка".

Во время прохождения паспортного контроля и опроса вышеуказанных граждан пограничники Черниговского отряда установили, что в апреле 2021 года они совершили въезд-выезд через закрытый правительством Украины пункт пропуска в Автономную Республику Крым.

Кроме того, выяснилось, что у граждан отсутствовали необходимые документы для пересечения государственной границы Украины. В частности, ни ПЦР-теста с отрицательным результатом, ни экспресс-тест на антитела, ни сертификата о полном курсе вакцинации у них не было.

Гражданам отказали в пересечении государственной границы и запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Напомним: Индия – на втором месте по распространению коронавируса. Всего за время пандемии там было зафиксировано более 29,7 млн случаев коронавируса, более 381 тысячи людей скончались.

За последние сутки в стране выявили 67 208 новых случаев заражения, во время второй волны пандемии в мае тут регистрировали порядка 400 тысяч новых случаев каждый день.