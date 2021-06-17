Фірташ володіє виноградниками на мільйони євро у Франції – ЗМІ

Власник багатьох українських облгаз-збутів, олігарх Дмитро Фірташ володіє виноградниками у Франції вартістю 7,6 млн євро.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: Олігарх володіє багатьома українськими облгаз-збутами. Саме вони постачають газ українцям.

Журналісти знайшли черговий бізнес власника групи компаній DF Group, до якої входять азотний, аграрний, медійний бізнес та нерухомість – йдеться про виноробний бізнес у Франції. Зокрема, у регіоні Нова Аквітанія неподалік Бордо у Фірташа є 46 ділянок виноградників.

"Слідство.Інфо" виявило, що у 2008 році компанія Scea Du Chateau De Gulhemanson, що належить Фірташу, придбала виноградники за 7,6 млн євро. Директором цієї компанії є колишній керуючий директор DF Group Роберт Шетлер-Джонс.

Журналісти порахували, що площа виноградників складає понад 60 гектарів.

Окрім того, вино із виноградників Фірташа ще донедавна постачали в Україну. На деяких сайтах супермаркетів його можна знайти досі. Одну пляшку можна придбати за 300-700 гривень. Проте наразі його немає в наявності.

За інформацію ЗМІ, імпортером вина є фірма Олексія Бунеску "Шато Фомпер". Саме цей чоловік раніше був у керівництві газорозподільних компаній з групи Фірташа. Наразі фірма-імпортер називається інакше – ТОВ "Ай Джі Консалтинг Груп". Її директор Олександр Шкурко стверджує, що більше імпортом вина вони не займаються та не співпрацюють із французькими компаніями.

Водночас, отримати коментар від Фірташа не вдалось. Наразі він перебуває у Відні під домашній арештом через справу ФБР проти нього.

Журналісти також дізнались, що саме виноградники Фірташа стали заставою за кредити його компаній у російському ВТБ банку. Сума застави — ті ж 7,6 мільйонів євро, за які він їх придбав.

Теоретично, якщо борг не погасять до 2022-го року, то виноградники можуть забрати.

Як пише "Слідство.Інфо", незважаючи на те, що правоохоронці розслідують потенційні зловживання з боку компаній Фірташа, його бізнес продовжує розвиватись. Так, минулого тижня Group DF вивела на ринок власну логістичну компанію "Ніка Транс Логістика".

Бізнес-партнер Фірташа Ігор Воронін також зацікавився французькою нерухомістю. Воронін колишній голова правління ПРАТ "Укргаз-Енерго", створеною RosUkrEnergo і НАК "Нафтогаз". Зокрема, неподалік від Ніцци, у елітному морському курорті Сен-Жан-Кап-Ферра, Ігор Воронін має віллу за 12 мільйонів євро.

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