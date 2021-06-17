Фирташ владеет виноградниками на миллионы евро во Франции – СМИ

Владелец многих украинских облгазов-сбытов, олигарх Дмитрий Фирташ владеет виноградниками во Франции стоимостью 7,6 млн евро.

Источник: "Слидство.Инфо"

Детали: Олигарх владеет многими украинскими облгаз-сбытами. Именно они поставляют газ украинцам.

Журналисты нашли очередной бизнес владельца группы компаний DF Group, в которую входят азотные, аграрный, медийный бизнес и недвижимость – речь идет о винодельческом бизнесе во Франции. В частности, в регионе Новая Аквитания неподалеку Бордо у Фирташа есть 46 участков виноградников.

"Слидство.Инфо" показало, что в 2008 году компания Scea Du Chateau De Gulhemanson, принадлежащая Фирташу, приобрела виноградники за 7,6 млн евро. Директором этой компании является бывший управляющий директор DF Group Роберт Шетлер-Джонс.

Журналисты посчитали, что площадь виноградников составляет более 60 гектаров.

Кроме того, вино с виноградников Фирташа еще недавно поставляли в Украину. На некоторых сайтах супермаркетов его можно найти до сих пор. Одну бутылку можно приобрести за 300-700 гривен. Однако пока его нет в наличии.

По информации СМИ, импортером вина является фирма Алексея Бунеску "Шато Фомпер". Именно этот человек ранее был в руководстве газораспределительных компаний из группы Фирташа. Сейчас фирма-импортер называется иначе– ООО "Ай Джи Консалтинг Групп". Ее директор Александр Шкурко утверждает, что больше импортом вина они не занимаются и не сотрудничают с французскими компаниями.

В то же время, получить комментарий от Фирташа не удалось. Сейчас он находится в Вене под домашний арестом из-за дела ФБР против него.

Журналисты также узнали, что именно виноградники Фирташа стали залогом по кредитам его компаний в российском ВТБ банке. Сумма залога – те же 7,6 млн евро, за которые он их приобрел.

Теоретически, если долг не погасят до 2022-го года, то виноградники могут забрать.

Как пишет "Слидство.Инфо", несмотря на то, что правоохранители расследуют потенциальные злоупотребления со стороны компаний Фирташа, его бизнес продолжает развиваться. Так, на прошлой неделе Group DF вывела на рынок собственную логистическую компанию "Ника Транс Логистика".

Бизнес-партнер Фирташа Игорь Воронин также заинтересовался французской недвижимостью. Воронин бывший председатель правления ЧАО "Укргаз-Энерго", созданной RosUkrEnergo и НАК "Нафтогаз". В частности, неподалеку от Ниццы, в элитном морском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра, Игорь Воронин виллу за 12 миллионов евро.

Напомним: