Євросоюз представив нову стратегію відносин з Росією
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у середу представив спільний документ зовнішньополітичної служби ЄС і Єврокомісії, у якому викладена стратегія відносин блоку з Росією, що базуватиметься на трьох принципах: відштовхування, стримуванні і взаємодії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на оприлюднений документ.
У ЄС наголошують, що Росія підриває міжнародне право та ключові принципи ОБСЄ і Ради Європи, які вона зобов'язалась виконувати. Вона намагається впливати, втручатися і дестабілізувати ЄС і його держави-члени, а також країни-партнери, використовує політичні репресії, в тому числі щодо прав людини і основних свобод, аби зберегти нинішній політичний і економічний порядок в країні.
У зв’язку з цим у підготовлений документ внесені п'ять принципів, схвалені ще в 2016 році, якими керується ЄС у відносинах з Росією:
- повне виконання Мінських домовленостей як ключова умова будь-яких істотних змін у відносинах ЄС;
- зміцнення відносин зі східними партнерами ЄС і іншими сусідами;
- підвищення стійкості ЄС;
- вибіркова взаємодія з Росією з питань, які перебувають в інтересах ЄС;
- підтримка міжлюдських контактів і громадянського суспільства в Росії.
Для відповіді на стратегічний виклик з боку РФ відповідно до цих принципів Єврокомісія та високий представник ЄС пропонують, щоб Євросоюз одночасно відштовхував, стримував і взаємодіяв з Росією.
Відштовхування. ЄС продовжуватиме виступати проти порушень прав людини і буде виступати на захист демократичних цінностей, в тому числі на міжнародних форумах. ЄС продовжуватиме заявляти про систематичні порушення Росією міжнародного права в Україні, Грузії та інших країнах.
ЄС буде і надалі належним чином реагувати на зловмисні дії російського уряду, включаючи гібридні загрози, і буде прагнути обмежити ресурси, які російський уряд може використовувати для проведення своєї шкідливої зовнішньої політики.
Стримування. Стратегія пропонує протидіяти загрозам і зловмисним діям РФ більш систематично і узгоджено, забезпечуючи при цьому координацію з партнерами-однодумцями, такими як НАТО і G7.
ЄС повинен і далі розвивати свій потенціал кібербезпеки і захисту, а також свої стратегічні комунікаційні можливості. ЄС продовжить зміцнювати свої можливості протистояти гібридним загрозам і краще використовувати важелі впливу, які надає перехід на альтернативні джерела енергії.
ЄС посилить підтримку східних партнерів, працюючи над повною реалізацією потенціалу Східного партнерства.
Стратегія також пропонує більш технічну взаємодію з урядом щодо економічних питань.
ЄС буде розширювати контакти між людьми, що може включати спрощення візового режиму для деяких громадян Росії, а також посилить підтримку російського громадянського суспільства та правозахисників.
Також ЄС вважає необхідною співпрацю з РФ в рамках "Північного виміру", в Арктиці, із запобігання конфліктам і щодо регіональних і глобальних питань - від Ірану та Близького Сходу до Афганістану, від боротьби з тероризмом до нерозповсюдження ядерної зброї.
Представлений документ 24-25 червня на саміті в Брюсселі обговорять лідери ЄС. На його основі вони розроблятимуть шляхи подальшого розвитку політики ЄС щодо Росії.