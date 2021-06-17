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Евросоюз представил новую стратегию отношений с Россией

Четверг, 17 июня 2021, 13:01
Евросоюз представил новую стратегию отношений с Россией

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в среду представил совместный документ внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии, в котором изложена стратегия отношений блока с Россией, основанная на трех принципах: отталкивании, сдерживании и взаимодействии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обнародованный документ.

В ЕС отмечают, что Россия подрывает международное право и ключевые принципы ОБСЕ и Совета Европы, которые она обязалась выполнять. Она пытается влиять, вмешиваться и дестабилизировать ЕС и его государства-члены, а также страны-партнеры, использует политические репрессии, в том числе против прав человека и основных свобод, чтобы сохранить нынешний политический и экономический порядок в стране.

В связи с этим в подготовленный документ внесены пять принципов, одобренные еще в 2016 году, которыми руководствуется ЕС в отношениях с Россией:

  • полное выполнение Минских договоренностей как ключевое условие любых существенных изменений в отношениях ЕС;
  • укрепление отношений с восточными партнерами ЕС и другими соседями;
  • повышение устойчивости ЕС;
  • выборочное взаимодействие с Россией по вопросам, которые находятся в интересах ЕС;
  • поддержка контактов между людьми и гражданского общества в России.

Для ответа на стратегический вызов со стороны РФ в соответствии с этими принципами Еврокомиссия и высокий представитель ЕС предлагают, чтобы Евросоюз одновременно отталкивал, сдерживал и взаимодействовал с Россией.

Отталкивание. ЕС будет продолжать выступать против нарушений прав человека и выступать в защиту демократических ценностей, в том числе на международных форумах. ЕС будет продолжать заявлять о систематических нарушениях Россией международного права в Украине, Грузии и других странах.

ЕС подтвердит свою поддержку Украины и ее территориальной целостности, суверенитета и независимости. Это включает в себя призыв к России взять на себя ответственность как сторона конфликта и полностью выполнить Минские соглашения.

ЕС будет и в дальнейшем должным образом реагировать на злонамеренные действия российского правительства, включая гибридные угрозы, и будет стремиться ограничить ресурсы, которые российское правительство может использовать для проведения своей вредной внешней политики.

Сдерживание. Стратегия предлагает противодействовать угрозам и злонамеренным действиям РФ более систематически и согласованно, обеспечивая при этом координацию с партнерами-единомышленниками, такими как НАТО и G7.

ЕС должен и дальше развивать свой потенциал кибербезопасности и защиты, а также свои стратегические коммуникационные возможности. ЕС продолжит укреплять свои возможности противостоять гибридным угрозам и лучше использовать рычаги влияния, которые предоставляет переход на альтернативные источники энергии.

ЕС усилит поддержку восточных партнеров, работая над полной реализацией потенциала Восточного партнерства.

Взаимодействие. Для продвижения своих собственных интересов ЕС хочет привлекать Россию к решению нескольких ключевых задач, таких как борьба с пандемией коронавируса и борьба с изменением климата и другими экологическими проблемами.

Стратегия предлагает более техническое взаимодействие с правительством по экономическим вопросам.

ЕС будет расширять контакты между людьми, может включать упрощение визового режима для некоторых граждан России, а также усилит поддержку российского гражданского общества и правозащитников.

Также ЕС считает необходимым сотрудничество с РФ в рамках "Северного измерения", в Арктике, по предотвращению конфликтов и относительно региональных и глобальных вопросов - от Ирана и Ближнего Востока в Афганистан, от борьбы с терроризмом до нераспространения ядерного оружия.

Представленный документ 24-25 июня на саммите в Брюсселе обсудят лидеры ЕС. На его основе они будут разрабатывать пути дальнейшего развития политики ЕС в отношении России.

Темы: ЕСРосcия
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