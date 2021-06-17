Евросоюз представил новую стратегию отношений с Россией
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в среду представил совместный документ внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии, в котором изложена стратегия отношений блока с Россией, основанная на трех принципах: отталкивании, сдерживании и взаимодействии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обнародованный документ.
В ЕС отмечают, что Россия подрывает международное право и ключевые принципы ОБСЕ и Совета Европы, которые она обязалась выполнять. Она пытается влиять, вмешиваться и дестабилизировать ЕС и его государства-члены, а также страны-партнеры, использует политические репрессии, в том числе против прав человека и основных свобод, чтобы сохранить нынешний политический и экономический порядок в стране.
В связи с этим в подготовленный документ внесены пять принципов, одобренные еще в 2016 году, которыми руководствуется ЕС в отношениях с Россией:
- полное выполнение Минских договоренностей как ключевое условие любых существенных изменений в отношениях ЕС;
- укрепление отношений с восточными партнерами ЕС и другими соседями;
- повышение устойчивости ЕС;
- выборочное взаимодействие с Россией по вопросам, которые находятся в интересах ЕС;
- поддержка контактов между людьми и гражданского общества в России.
Для ответа на стратегический вызов со стороны РФ в соответствии с этими принципами Еврокомиссия и высокий представитель ЕС предлагают, чтобы Евросоюз одновременно отталкивал, сдерживал и взаимодействовал с Россией.
Отталкивание. ЕС будет продолжать выступать против нарушений прав человека и выступать в защиту демократических ценностей, в том числе на международных форумах. ЕС будет продолжать заявлять о систематических нарушениях Россией международного права в Украине, Грузии и других странах.
ЕС будет и в дальнейшем должным образом реагировать на злонамеренные действия российского правительства, включая гибридные угрозы, и будет стремиться ограничить ресурсы, которые российское правительство может использовать для проведения своей вредной внешней политики.
Сдерживание. Стратегия предлагает противодействовать угрозам и злонамеренным действиям РФ более систематически и согласованно, обеспечивая при этом координацию с партнерами-единомышленниками, такими как НАТО и G7.
ЕС должен и дальше развивать свой потенциал кибербезопасности и защиты, а также свои стратегические коммуникационные возможности. ЕС продолжит укреплять свои возможности противостоять гибридным угрозам и лучше использовать рычаги влияния, которые предоставляет переход на альтернативные источники энергии.
ЕС усилит поддержку восточных партнеров, работая над полной реализацией потенциала Восточного партнерства.
Стратегия предлагает более техническое взаимодействие с правительством по экономическим вопросам.
ЕС будет расширять контакты между людьми, может включать упрощение визового режима для некоторых граждан России, а также усилит поддержку российского гражданского общества и правозащитников.
Также ЕС считает необходимым сотрудничество с РФ в рамках "Северного измерения", в Арктике, по предотвращению конфликтов и относительно региональных и глобальных вопросов - от Ирана и Ближнего Востока в Афганистан, от борьбы с терроризмом до нераспространения ядерного оружия.
Представленный документ 24-25 июня на саммите в Брюсселе обсудят лидеры ЕС. На его основе они будут разрабатывать пути дальнейшего развития политики ЕС в отношении России.