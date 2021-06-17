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Через НС в аеропорту Сімферополя в небі завис 21 літак

Четвер, 17 червня 2021, 14:43
Через НС в аеропорту Сімферополя в небі завис 21 літак

В окупованому Сімферополі не міг приземлитися 21 літак через Boeing 767, який викотився за межі злітно-посадкової смуги.

Джерело: російське видання ТАСС, пресслужба аеропорту

Пряма мова: "Boeing після посадки в аеропорту Сімферополя в процесі рулювання частково викотився за межі злітно-посадкової смуги на сплановану частину льотного поля.

Для забезпечення безпеки польотів, до звільнення злітно-посадкової смуги, рейси в аеропорту не приймаються і не відправляються".

Деталі: Зараз борт вже прибрали, а смугу розблокували.

Відзначається, що аеропорт відновив роботу в штатному режимі.

 

Через інцидент затримався приліт 21 літака. Екіпажі 17 з них вирушили на запасні аеродроми.

Boeing потім обстежуватимуть фахівці.

Йдеться про літак російської авіакомпанії "Ікар", який летів з Москви. На борту знаходилися 284 пасажири.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримавіа
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