Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Через НС в аеропорту Сімферополя в небі завис 21 літак

Четвер, 17 червня 2021, 14:43

В окупованому Сімферополі не міг приземлитися 21 літак через Boeing 767, який викотився за межі злітно-посадкової смуги.

Джерело: російське видання ТАСС, пресслужба аеропорту

Пряма мова: "Boeing після посадки в аеропорту Сімферополя в процесі рулювання частково викотився за межі злітно-посадкової смуги на сплановану частину льотного поля.

Для забезпечення безпеки польотів, до звільнення злітно-посадкової смуги, рейси в аеропорту не приймаються і не відправляються".

Деталі: Зараз борт вже прибрали, а смугу розблокували.

Відзначається, що аеропорт відновив роботу в штатному режимі.

 

Через інцидент затримався приліт 21 літака. Екіпажі 17 з них вирушили на запасні аеродроми.

Boeing потім обстежуватимуть фахівці.

Йдеться про літак російської авіакомпанії "Ікар", який летів з Москви. На борту знаходилися 284 пасажири.

Теми: Кримавіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

День Євро-2020: Україна, Бельгія та Нідерланди перемогли своїх суперників

Нуланд подзвонила Кулебі, щоб розповісти про переговори з Путіним

Порошенко подав позов проти Гордона

Новини 14 червня: перемога української збірної, бійка у Верховній Раді

ДБР прийшло з обшуками в Антирейдерську комісію Мін'юсту

фотоЯрмоленка обрали зіркою матчу України проти македонців

Усі новини...
Крим
Українцям, що їдуть із Криму й ОРДЛО, вже не потрібні COVID-тест і самоізоляція
У Криму підтопило Керч, Аксьонов плив вулицями на човні
Українку з сімома дітьми евакуювали додому з сирійського табору
Останні новини
04:30
Німеччина відкриває кордони для вакцинованих туристів з-за меж ЄС
04:05
В ООН посуху назвали "наступною пандемією"
03:34
Земля затримує "безпрецедентну" кількість тепла – NASA
02:59
Республіканець у США погрожував конкурентці російсько-українським "бойовим загоном"
02:18
відео"Зв’яжіться зі мною" – Ярмоленко поставив біля себе пляшки спонсорів Євро-2020
01:42
"З Мінськими угодами треба працювати, інших немає" – Данілов
00:44
Нардеп-олігарх Новинський непублічно навідався в ОП – "Схеми"
23:53
День Євро-2020: Україна, Бельгія та Нідерланди перемогли своїх суперників
23:41
Естонія подарує Україні до 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу
23:26
Кулеба назвав ключову тему візиту Зеленського до Білого дому
Усі новини...