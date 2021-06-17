Через НС в аеропорту Сімферополя в небі завис 21 літак
В окупованому Сімферополі не міг приземлитися 21 літак через Boeing 767, який викотився за межі злітно-посадкової смуги.
Джерело: російське видання ТАСС, пресслужба аеропорту
Пряма мова: "Boeing після посадки в аеропорту Сімферополя в процесі рулювання частково викотився за межі злітно-посадкової смуги на сплановану частину льотного поля.
Для забезпечення безпеки польотів, до звільнення злітно-посадкової смуги, рейси в аеропорту не приймаються і не відправляються".
Деталі: Зараз борт вже прибрали, а смугу розблокували.
Відзначається, що аеропорт відновив роботу в штатному режимі.
Через інцидент затримався приліт 21 літака. Екіпажі 17 з них вирушили на запасні аеродроми.
Boeing потім обстежуватимуть фахівці.
Йдеться про літак російської авіакомпанії "Ікар", який летів з Москви. На борту знаходилися 284 пасажири.