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Из-за ЧС в аэропорту Симферополя в небе завис 21 самолет

Четверг, 17 июня 2021, 14:43

В оккупированном Симферополи не мог приземлится 21 самолет из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы Boeing 767.

Источник: российское издание ТАСС, пресс-служба аэропорта

Прямая речь: "Boeing после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля.

Для обеспечения безопасности полетов, до освобождения взлетно-посадочной полосы рейсы в аэропорту Симферополь не принимаются и не отправляются".

Детали: Сейчас борт уже убрали, а полосу разблокировали.

Отмечается, что аэропорт возобновил работу в штатном режиме. 

 

Из-за инцидента задержали прилет 21 самолетов. Экипажи 17 из них отправились на запасные аэродромы. 

Boeing будут обследовать специалисты.

Речь идет о самолете российской авиакомпании "Икар", который летел из Москвы. На борту находились 284 пассажира.

Темы: Крымавиа


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