Французький депутат після візиту на Донбас: треба пришвидшити інтеграцію України в НАТО

Французький депутат від правлячої партії "Вперед, Республіко!" П'єр Персон після візиту на Донбас заявив про необхідність пришвидшити процес інтеграції України до НАТО та Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Персон написав у Twitter.

"Я хотів ще раз підтвердити французьку підтримку українцям. Однак просто моральної підтримки не достатньо. Ми не можемо продовжувати закривати очі. Ми повинні пришвидшити процес інтеграції України до НАТО та Європейського Союзу", - написав Персон.

Депутат підкреслив, що бої на Донбасі "аж ніяк не є громадянською війною", як стверджує кремлівська пропаганда.

"Я побачив на місцях разючі розбіжності між намірами, закріпленими у Мінських домовленостях, що передбачали режим припинення вогню та примирення, та реальністю військових дій (бомбардувань та снайперських атак), яких щодня зазнає українська армія та мирні жителі на передовій", - заявив він.

1/ J’ai tenu à accompagner l’armée ukrainienne sur la ligne de front entre l’Ukraine et les territoires occupés par les pro-russes. Les parasols et les jouets d’enfants de la ville balnéaire de Shyrokyne ont été abandonnés pour laisser place aux snipers et mines antipersonnelles. pic.twitter.com/cxD9QJ6wV6