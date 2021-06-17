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Французький депутат після візиту на Донбас: треба пришвидшити інтеграцію України в НАТО

Четвер, 17 червня 2021, 13:08
Французький депутат після візиту на Донбас: треба пришвидшити інтеграцію України в НАТО

Французький депутат від правлячої партії "Вперед, Республіко!" П'єр Персон після візиту на Донбас заявив про необхідність пришвидшити процес інтеграції України до НАТО та Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Персон написав у Twitter.

"Я хотів ще раз підтвердити французьку підтримку українцям. Однак просто моральної підтримки не достатньо. Ми не можемо продовжувати закривати очі. Ми повинні пришвидшити процес інтеграції України до НАТО та Європейського Союзу", - написав Персон.

Депутат підкреслив, що бої на Донбасі "аж ніяк не є громадянською війною", як стверджує кремлівська пропаганда.

"Я побачив на місцях разючі розбіжності між намірами, закріпленими у Мінських домовленостях, що передбачали режим припинення вогню та примирення, та реальністю військових дій (бомбардувань та снайперських атак), яких щодня зазнає українська армія та мирні жителі на передовій", - заявив він.

Персон є депутатом Національних зборів Франції, колишній заступник керівника партії, другий номер партії президента Еммануеля Макрона і входить до його найближчого кола.

Як повідомлялося, у комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року - про те, що Україна стане членом Альянсу, і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.

Читайте також: Грузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва

Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.

"Українська правда" в Threads

Теми: ФранціяДонбасНАТОУкраїна
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