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Французский депутат после визита на Донбасс: надо ускорить интеграцию Украины в НАТО

Четверг, 17 июня 2021, 13:08

Французский депутат от правящей партии "Вперед, республика!" Пьер Персон после визита на Донбасс заявил о необходимости ускорить процесс интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Персон написал в Twitter.

"Я хотел еще раз подтвердить нашу поддержку Украины. Однако просто моральной поддержки мало. Мы не можем продолжать закрывать глаза. Мы должны ускорить процесс интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз", - написал Персон.

Депутат подчеркнул, что бои на Донбассе "отнюдь не являются гражданской войной", как утверждает кремлевская пропаганда.

"Я увидел на местах поразительные различия между намерениями, закрепленными в Минских договоренностях, которые предусматривали режим прекращения огня и примирения, и реальностью военных действий (бомбардировок и снайперских атак), которые ежедневно испытывают на себе украинская армия и мирные жители на передовой", - заявил он.

Персон является депутатом Национального собрания Франции, бывший заместитель руководителя партии, второй номер партии президента Эммануэля Макрона и входит в его ближайшее окружение.

Как сообщалось, в коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса в отношении Украины впервые использованы те же формулировки, которые звучат в отношении Грузии с 2018 года - о том, что Украина станет членом Альянса, и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

Читайте также: Грузинский план для Украины: почему саммит НАТО стал победой Киева

Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видео ЕвроПравды.

Темы: ФранцияДонбассНАТОУкраина


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