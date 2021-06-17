Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Французский депутат после визита на Донбасс: надо ускорить интеграцию Украины в НАТО

Четверг, 17 июня 2021, 13:08
Французский депутат после визита на Донбасс: надо ускорить интеграцию Украины в НАТО

Французский депутат от правящей партии "Вперед, республика!" Пьер Персон после визита на Донбасс заявил о необходимости ускорить процесс интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Персон написал в Twitter.

"Я хотел еще раз подтвердить нашу поддержку Украины. Однако просто моральной поддержки мало. Мы не можем продолжать закрывать глаза. Мы должны ускорить процесс интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз", - написал Персон.

Депутат подчеркнул, что бои на Донбассе "отнюдь не являются гражданской войной", как утверждает кремлевская пропаганда.

"Я увидел на местах поразительные различия между намерениями, закрепленными в Минских договоренностях, которые предусматривали режим прекращения огня и примирения, и реальностью военных действий (бомбардировок и снайперских атак), которые ежедневно испытывают на себе украинская армия и мирные жители на передовой", - заявил он.

Персон является депутатом Национального собрания Франции, бывший заместитель руководителя партии, второй номер партии президента Эммануэля Макрона и входит в его ближайшее окружение.

Как сообщалось, в коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса в отношении Украины впервые использованы те же формулировки, которые звучат в отношении Грузии с 2018 года - о том, что Украина станет членом Альянса, и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

Читайте также: Грузинский план для Украины: почему саммит НАТО стал победой Киева

Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видео ЕвроПравды.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФранцияДонбассНАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: