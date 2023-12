Французский депутат после визита на Донбасс: надо ускорить интеграцию Украины в НАТО

Французский депутат от правящей партии "Вперед, республика!" Пьер Персон после визита на Донбасс заявил о необходимости ускорить процесс интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Персон написал в Twitter.

"Я хотел еще раз подтвердить нашу поддержку Украины. Однако просто моральной поддержки мало. Мы не можем продолжать закрывать глаза. Мы должны ускорить процесс интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз", - написал Персон.

Депутат подчеркнул, что бои на Донбассе "отнюдь не являются гражданской войной", как утверждает кремлевская пропаганда.

"Я увидел на местах поразительные различия между намерениями, закрепленными в Минских договоренностях, которые предусматривали режим прекращения огня и примирения, и реальностью военных действий (бомбардировок и снайперских атак), которые ежедневно испытывают на себе украинская армия и мирные жители на передовой", - заявил он.

1/ J’ai tenu à accompagner l’armée ukrainienne sur la ligne de front entre l’Ukraine et les territoires occupés par les pro-russes. Les parasols et les jouets d’enfants de la ville balnéaire de Shyrokyne ont été abandonnés pour laisser place aux snipers et mines antipersonnelles. pic.twitter.com/cxD9QJ6wV6