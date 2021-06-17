Українцям, що їдуть із Криму й ОРДЛО, вже не потрібні COVID-тест і самоізоляція

Для громадян України, які прибувають на підконтрольну уряду територію з тимчасово окупованих територій України, з 17 червня скасовано обов‘язкову самоізоляцію та обсервацію,

Джерело: постанова Кабміну від 16 червня 2021 року (№ 611), Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Деталі: Із 17 червня на території України встановлюється "зелена" зона рівня епідемічної небезпеки і скасовується низка епідемічних вимог, зокрема при перетині кордону чи КПВВ не потрібно встановлювати додаток для проходження самоізоляції "Вдома".

Передбачається звільнення від обов’язкової самоізоляції та обсервації громадян України, які прибувають як з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, так і з тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь на контрольовані урядом України території, коли в Україні встановлено "зелений" рівень епідемічної небезпеки.

На період "зеленого" рівня не потрібні також ПЛР-тестування.

Громадяни України, які вимушено проживають на ТОТ, на період встановлення "зеленої" зони на території України можуть безперешкодно перетинати КПВВ.