Украинцам, которые едут из Крыма и ОРДЛО, уже не нужны COVID-тест и самоизоляция

Для граждан Украины, прибывающих на подконтрольную правительству территорию с временно оккупированных территорий Украины, с 17 июня отменены обязательная самоизоляция и обсервация,

Источник: постановление Кабмина от 16 июня 2021 года (№ 611), Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Детали: С 17 июня на территории Украины устанавливается "зеленая" зона уровня эпидемической опасности и отменяется ряд эпидемических требований, в том числе при пересечении границы или КПВВ не требуется устанавливать приложение для прохождения самоизоляции "Вдома".

Предусматривается освобождение от обязательной самоизоляции и обсервации граждан Украины, прибывающих как с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и с временно оккупированной территории АР Крым и г.. Севастополь на контролируемые правительством Украины территории, когда в Украине установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности.

На период "зеленого" уровня не нужны также ПЦР-тестирования.

Граждане Украины, которые вынужденно проживают на ВОТ, на период установления "зеленой" зоны на территории Украины могут беспрепятственно пересекать КПВВ.