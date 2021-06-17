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Президенти Німеччини і Польщі в четвер обговорять Україну, "Північний потік-2"

Четвер, 17 червня 2021, 14:10
Фото з Twitter ЄП

Президенти Німеччини і Польщі в четвер обговорять майбутнє Європейського Союзу і його трансатлантичних зв'язків, а також ситуацію в Україні і Білорусі на зустрічі у зв'язку з 30-річчям підписання договору про двосторонні відносини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибуде з коротким візитом у Варшаву для переговорів зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою і зустрічей з польською і німецькою молоддю.

Очікується, що Польща підтвердить свої рішучі заперечення проти трубопроводу "Північний потік-2", який має постачати до Німеччини російський газ в обхід України та Польщі.

Напередодні зустрічі міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив у пресі, що Німеччина хоче "використати цю річницю, щоб разом з Польщею дивитися вперед", і що їх інтереси "часто ближче, ніж ми думаємо".

 "Ми хочемо сильну Європу, яка здатна діяти і робити свій вклад в трансатлантичне партнерство", – написав Маас в статті для щоденної газети Rheinische Post.

Договір між країнами був підписаний в 1991 році тодішнім канцлером Німеччини Гельмутом Колем та прем'єр-міністром Польщі Яном Кшиштофом Білецьким.

Теми: Північний потік-2НімеччинаПольщаДонбас


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