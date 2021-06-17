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Президенты Германии и Польши в четверг обсудят Украину, "Северный поток-2"

Четверг, 17 июня 2021, 14:10
Президенты Германии и Польши в четверг обсудят Украину, Северный поток-2
Фото с Twitter ЕП

Президенты Германии и Польши в четверг обсудят будущее Европейского Союза и его трансатлантических связей, а также ситуацию в Украине и Беларуси на встрече в связи с 30-летием подписания договора о двусторонних отношениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибудет с кратким визитом в Варшаву для переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой и встреч с польской и немецкой молодежью.

Ожидается, что Польша подтвердит свои решительные возражения против трубопровода "Северный поток-2", который должен поставлять в Германию российский газ в обход Украины и Польши.

Накануне встречи министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в прессе, что Германия хочет "использовать эту годовщину, чтобы вместе с Польшей смотреть вперед", и их интересы "часто ближе, чем мы думаем".

"Мы хотим сильную Европу, которая способна действовать и делать свой вклад в трансатлантическом партнерстве", – написал Маас в статье для ежедневной газеты Rheinische Post.

Договор между странами был подписан в 1991 году тогдашним канцлером Германии Гельмутом Колем и премьер-министром Польши Яном Кшиштофом Билецким.

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Темы: Северный поток-2ГерманияПольшаДонбасс
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