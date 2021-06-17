Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президенты Германии и Польши в четверг обсудят Украину, "Северный поток-2"

Четверг, 17 июня 2021, 14:10
Фото с Twitter ЕП

Президенты Германии и Польши в четверг обсудят будущее Европейского Союза и его трансатлантических связей, а также ситуацию в Украине и Беларуси на встрече в связи с 30-летием подписания договора о двусторонних отношениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибудет с кратким визитом в Варшаву для переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой и встреч с польской и немецкой молодежью.

Ожидается, что Польша подтвердит свои решительные возражения против трубопровода "Северный поток-2", который должен поставлять в Германию российский газ в обход Украины и Польши.

Накануне встречи министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в прессе, что Германия хочет "использовать эту годовщину, чтобы вместе с Польшей смотреть вперед", и их интересы "часто ближе, чем мы думаем".

"Мы хотим сильную Европу, которая способна действовать и делать свой вклад в трансатлантическом партнерстве", – написал Маас в статье для ежедневной газеты Rheinische Post.

Договор между странами был подписан в 1991 году тогдашним канцлером Германии Гельмутом Колем и премьер-министром Польши Яном Кшиштофом Билецким.

Темы: Северный поток-2ГерманияПольшаДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

День Евро-2020: Украина, Бельгия и Нидерланды победили своих соперников

Нуланд позвонила Кулебе, чтобы рассказать о переговорах с Путиным

Порошенко подал иск против Гордона

Новости 14 июня: победа украинской сборной, драка в Верховной Раде

ГБР пришло с обысками в Антирейдерскую комиссию Минюста

фотоЯрмоленко выбрали звездой матча Украины против македонцев

Все новости...
Северный поток-2
Сейм Польши призвал ЕС и НАТО к шагам по прекращению постройки "Северного потока-2"
Кулеба назвал условие Украины для запуска "Северного потока-2"
Украина готова говорить о компенсации из-за "Северного потока-2" - Кулеба
Последние новости
05:38
Тернопольский "Голос" требует от Рудик и Железняка сложить полномочия
04:30
Германия открывает границы для вакцинированных туристов из-за пределов ЕС
04:05
В ООН засуху назвали "следующей пандемией"
03:34
Земля задерживает "беспрецедентное" количество тепла – NASA
02:59
Республиканец в США угрожал конкурентке российско-украинским "боевым отрядом"
02:18
видео"Свяжитесь со мной" – Ярмоленко поставил возле себя бутылки спонсоров Евро-2020
01:42
"С Минскими соглашениями надо работать, других нет" – Данилов
00:44
Нардеп-олигарх Новинский непублично посещал ОП – "Схемы"
23:53
День Евро-2020: Украина, Бельгия и Нидерланды победили своих соперников
23:41
Эстония подарит Украине до 200 тысяч доз вакцины от коронавируса
Все новости...