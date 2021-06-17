Рада збільшила територію Миргорода

Верховна Рада підтримала проєкт постанови, який збільшується на 1398,91 гектара територія міста Миргород Полтавської області.

Джерело: засідання парламенту 17 червня

Деталі: Йдеться про проєкт постанови № 5487, який в цілому підтримали 293 нардепи.

Територію Миргорода збільшили на 1398,91 гектара земель, і затвердили територію міста загальною площею 4 265,05 гектара.

Відповідну постанову до Ради вніс Кабмін, ініціатор – прем’єр Денис Шмигаль.

У Кабміні пояснили, що межі міста потребують юридичного закріплення відповідно до сучасних потреб.

Профільний комітет Ради рекомендував підтримати постанову в цілому.