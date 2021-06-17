Рада увеличила территорию Миргорода
Четверг, 17 июня 2021, 14:25
Верховная Рада поддержала проект постановления, которым увеличивается на 1398,91 гектара территория города Миргород Полтавской области.
Источник: заседание парламента 17 июня
Детали: Речь идет о проекте постановления № 5487, который в целом поддержали 293 нардепа.
Территорию Миргорода увеличили на 1398,91 гектара земель, и утвердили территорию города общей площадью 4 265,05 га земель.
Соответствующее постановление в Раду внес Кабмин, инициатор - премьер Денис Шмыгаль.
В Кабмине объяснили, что границы города нуждаются в юридическом закреплении в соответствии с современными потребностями.
Профильный комитет Рады рекомендовал поддержать постановление в целом.
Украинская правда