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Рада увеличила территорию Миргорода

Четверг, 17 июня 2021, 14:25

Верховная Рада поддержала проект постановления, которым увеличивается на 1398,91 гектара территория города Миргород Полтавской области.

Источник: заседание парламента 17 июня

Детали: Речь идет о проекте постановления № 5487, который в целом поддержали 293 нардепа.

Территорию Миргорода увеличили на 1398,91 гектара земель, и утвердили территорию города общей площадью 4 265,05 га земель.

Соответствующее постановление в Раду внес Кабмин, инициатор - премьер Денис Шмыгаль.

В Кабмине объяснили, что границы города нуждаются в юридическом закреплении в соответствии с современными потребностями.

Профильный комитет Рады рекомендовал поддержать постановление в целом.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаПолтавская область


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