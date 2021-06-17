Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Антирекорд: На водія за рік склали понад сотню протоколів – кермував п’яним і без прав

Четвер, 17 червня 2021, 14:29
Фото поліції

Запорізькі патрульні склали на водія 109 адміністративних матеріалів протягом 12 місяців.

Джерело: патрульна поліція Запорізької області у Facebook

Дослівно: "З травня 2020 року по червень 2021 року запорізькі патрульні склали на 30-ти річного водія транспортного засобу Renault Megane 54 протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та винесли 55 постанов за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП".

Деталі: У поліції нагадали, що за керування транспортним засобом у стані сп’яніння передбачена адміністративна відповідальність.

Якщо водій вперше протягом року сідає за кермо в нетверезому стані, на нього чекає штраф у розмірі 17 000 грн та позбавлення права керування на 1 рік. За повторне порушення протягом року штраф 34 000 грн та позбавлення права керувати автомобілем на 3 роки.

За третє протягом року – штраф 51 000 грн, а позбавлення права керування автомобілем – на 10 років.

Українська правда
Теми: поліціяЗапоріжжя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

День Євро-2020: Україна, Бельгія та Нідерланди перемогли своїх суперників

Нуланд подзвонила Кулебі, щоб розповісти про переговори з Путіним

Порошенко подав позов проти Гордона

Новини 14 червня: перемога української збірної, бійка у Верховній Раді

ДБР прийшло з обшуками в Антирейдерську комісію Мін'юсту

фотоЯрмоленка обрали зіркою матчу України проти македонців

Усі новини...
поліція
Замах на одного з керівників АРМА: у поліцію не заявляли, СБУ не розслідує
На базі колишнього "майданчика Януковича" збудували Центр авіації Нацполу
П’яний патрульний влаштував смертельну ДТП на Вінниччині – ДБР
Останні новини
06:15
Санкції діятимуть, поки Росія "не змінить своєї поведінки" – Нуланд
05:38
Тернопільський "Голос" вимагає від Рудик і Железняка скласти повноваження
04:30
Німеччина відкриває кордони для вакцинованих туристів з-за меж ЄС
04:05
В ООН посуху назвали "наступною пандемією"
03:34
Земля затримує "безпрецедентну" кількість тепла – NASA
02:59
Республіканець у США погрожував конкурентці російсько-українським "бойовим загоном"
02:18
відео"Зв’яжіться зі мною" – Ярмоленко поставив біля себе пляшки спонсорів Євро-2020
01:42
"З Мінськими угодами треба працювати, інших немає" – Данілов
00:44
Нардеп-олігарх Новинський непублічно навідався в ОП – "Схеми"
23:53
День Євро-2020: Україна, Бельгія та Нідерланди перемогли своїх суперників
Усі новини...