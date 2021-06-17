Антирекорд: На водія за рік склали понад сотню протоколів – кермував п’яним і без прав

Запорізькі патрульні склали на водія 109 адміністративних матеріалів протягом 12 місяців.

Джерело: патрульна поліція Запорізької області у Facebook

Дослівно: "З травня 2020 року по червень 2021 року запорізькі патрульні склали на 30-ти річного водія транспортного засобу Renault Megane 54 протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та винесли 55 постанов за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП".

Деталі: У поліції нагадали, що за керування транспортним засобом у стані сп’яніння передбачена адміністративна відповідальність.

Якщо водій вперше протягом року сідає за кермо в нетверезому стані, на нього чекає штраф у розмірі 17 000 грн та позбавлення права керування на 1 рік. За повторне порушення протягом року штраф 34 000 грн та позбавлення права керувати автомобілем на 3 роки.

За третє протягом року – штраф 51 000 грн, а позбавлення права керування автомобілем – на 10 років.