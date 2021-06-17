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Антирекорд: На водителя за год составили более 100 протоколов – за вождение пьяным и без прав

Четверг, 17 июня 2021, 14:29
Антирекорд: На водителя за год составили более 100 протоколов – за вождение пьяным и без прав
Фото полиции

Запорожские патрульные составили на водителя 109 административных материалов в течение 12 месяцев.

Источник: патрульная полиция Запорожской области в Facebook

Дословно: "С мая 2020 года по июнь 2021 года запорожские патрульные составили на 30-летнего водителя транспортного средства Renault Megane 54 протокола по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и вынесли 55 постановлений по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП".

Детали: В полиции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность.

Если водитель впервые в течение года садится за руль в нетрезвом состоянии, его ждет штраф в размере 17 000 грн и лишение права управления на 1 год. За повторное нарушение в течение года штраф 34 000 грн и лишение права управлять автомобилем на 3 года.

За третье в течение года – штраф 51 000 грн, а лишение права управления автомобилем – на 10 лет.

Украинская правда
Темы: полицияЗапорожье
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