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Громадянка Британії організувала викрадення латвійця у Києві

Четвер, 17 червня 2021, 16:23
Громадянка Британії організувала викрадення латвійця у Києві

У Києві затримали громадянку Великої Британії та двох спільників, які викрали громадянина Латвії.

Джерело: Київська міська прокуратура, Департамент стратегічних розслідувань НПУ

Деталі: За даними слідства, потерпілий, 45-річний громадянин Латвії, спільно із своєю знайомою 49-річною громадянкою Британії прилетіли у Київ та на її прохання поїхали у місто Бориспіль.

Приїхавши за адресою, "туристи" зайшли у будинок, де їх зустріли двоє чоловіків, які при спілкуванні з потерпілим заявили йому, що той нібито заборгував цій знайомій значну суму грошей та повинен негайно їх повернути.

Зловмисники аргументували свої вимоги фізичним тиском: били його.

Потерпілого утримували більше доби, побоюючись за своє життя та здоров’я, він перерахував на розрахункові рахунки знайомої понад 15 тисяч фунтів стерлінгів.

Отримавши бажане, зловмисники відпустили потерпілого, після чого він негайно звернувся за допомогою до правоохоронців.

У ході проведених першочергових розшукових заходів правоохоронці встановили на затримали трьох зловмисників.

Організатором викрадення виявилася вказана знайома потерпілого, яка підмовила на вчинення злочину двох місцевих мешканців 1975 та 1977 р.н.

 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Українська правда

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Теми: Київпрокуратура
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