Гражданка Великобритании организовала похищение латыша в Киеве
В Киеве задержали гражданку Великобритании и двух сообщников, которые похитили гражданина Латвии.
Источник: Киевская городская прокуратура, Департамент стратегических расследований НПУ
Детали: По данным следствия, потерпевший, 45-летний гражданин Латвии, совместно со своей знакомой 49-летней гражданкой Великобритании прилетели в Киев и по ее просьбе поехали в город Борисполь.
Прибыв по адресу, "туристы" зашли в дом, где их встретили двое мужчин, которые при общении с потерпевшим заявили ему, что тот якобы задолжал этой знакомой крупную сумму денег и должен немедленно их вернуть.
Злоумышленники аргументировали свои требования физическим давлением: били его.
Пострадавшего удерживали более суток, опасаясь за свою жизнь и здоровье, он перечислил на расчетные счета знакомой более 15 000 фунтов стерлингов.
Получив желаемое, злоумышленники отпустили потерпевшего, после чего он немедленно обратился за помощью к правоохранителям.
В ходе проведенных первоочередных розыскных мероприятий правоохранители установили на задержали трех злоумышленников.
Организатором похищения оказалась указанная знакомая потерпевшего, она подговорила на совершение преступления двух местных жителей 1975 и 1977 г.р.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.