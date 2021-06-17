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Гражданка Великобритании организовала похищение латыша в Киеве

Четверг, 17 июня 2021, 16:23
Гражданка Великобритании организовала похищение латыша в Киеве

В Киеве задержали гражданку Великобритании и двух сообщников, которые похитили гражданина Латвии.

Источник: Киевская городская прокуратура, Департамент стратегических расследований НПУ

Детали: По данным следствия, потерпевший, 45-летний гражданин Латвии, совместно со своей знакомой 49-летней гражданкой Великобритании прилетели в Киев и по ее просьбе поехали в город Борисполь.

Прибыв по адресу, "туристы" зашли в дом, где их встретили двое мужчин, которые при общении с потерпевшим заявили ему, что тот якобы задолжал этой знакомой крупную сумму денег и должен немедленно их вернуть.

Злоумышленники аргументировали свои требования физическим давлением: били его.

Пострадавшего удерживали более суток, опасаясь за свою жизнь и здоровье, он перечислил на расчетные счета знакомой более 15 000 фунтов стерлингов.

Получив желаемое, злоумышленники отпустили потерпевшего, после чего он немедленно обратился за помощью к правоохранителям.

В ходе проведенных первоочередных розыскных мероприятий правоохранители установили на задержали трех злоумышленников.

Организатором похищения оказалась указанная знакомая потерпевшего, она подговорила на совершение преступления двух местных жителей 1975 и 1977 г.р.

 

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
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