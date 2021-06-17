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РНБО збереться у п'ятницю

Четвер, 17 червня 2021, 16:27

Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п’ятницю 18 червня

Джерело: сайт РНБО

Дослівно: "18 червня 2021 року о 17:00 розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (Офіс президента України, вул. Банкова, 11)".

Деталі: Пресцентр РНБО наводить і попередній порядок денний майбутнього засідання:

  1. Щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.
  2. (ТАЄМНО).
  3. Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
  4. Доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування", уведеного в дію Указом Президента України від 25 березня 2021 № 122.
  5. Різне.

По завершенні засідання планується брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова (орієнтовно о 18.00).

Українська правда
Теми: РНБО


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