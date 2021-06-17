РНБО збереться у п'ятницю
Четвер, 17 червня 2021, 16:27
Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п’ятницю 18 червня
Джерело: сайт РНБО
Дослівно: "18 червня 2021 року о 17:00 розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (Офіс президента України, вул. Банкова, 11)".
Деталі: Пресцентр РНБО наводить і попередній порядок денний майбутнього засідання:
- Щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.
- (ТАЄМНО).
- Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
- Доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування", уведеного в дію Указом Президента України від 25 березня 2021 № 122.
- Різне.
По завершенні засідання планується брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова (орієнтовно о 18.00).
Українська правда