СНБО соберется в пятницу

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу 18 июня.

Источник: сайт СНБО

Дословно: "18 июня 2021 года в 17:00 начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (Офис президента Украины, ул. Банковая, 11)".

Детали: Пресс-центр СНБО приводит и предварительную повестку дня предстоящего заседания:

О рассмотрении Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

(ТАЙНО).

(ТАЙНО). О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 "О состоянии дел в сфере недропользования", введенного в действие указом президента Украины от 25 марта 2021 года № 122.

Разное.

По завершении заседания планируется брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова (ориентировочно в 18.00).