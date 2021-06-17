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До Чорного моря увійшов розвідувальний корабель ВМС Франції

Четвер, 17 червня 2021, 16:55

У ніч на 17 червня до Чорного моря увійшов розвідувально-водолазний корабель Військово-морських сил Франції ALIZE (A 645).

Як пише "Європейська правда", про це оголосила моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.

"Офіційно він класифікується як Diving support ship, тобто судно водолазної підтримки. Однак фактично ALIZE (A 645) використовується для забезпечення роботи дайверів Direction Générale de la Sécurité Extérieure (служба зовнішньої розвідки Франції)", - зазначають аналітики.

 
Фото: Николай Златев, Варна, спеціально для BSNews, 28.03.2014

Згідно з інформацією Міноборони Франції, на борту можуть перебувати більше 200 осіб.

ALIZE вже заходив у Чорне море невдовзі після окупації Росією Криму - у період з 27 березня до 12 квітня 2014 року. 

 
Фото: Николай Златев, Варна, спеціально для BSNews, 28.03.2014

Нагадаємо, 11 червня у Чорне море зайшов есмінець Військово-морських сил США для участі в операціях з підтримання безпеки разом із союзниками.

Теми: Чорне морекорабліФранція


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