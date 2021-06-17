Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черное море вошел разведывательный корабль ВМС Франции

Четверг, 17 июня 2021, 16:55

В ночь на 17 июня в Черное море вошел разведывательно-водолазный корабль Военно-морских сил Франции ALIZE (A 645).

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований.

"Официально он классифицируется как Diving support ship, то есть судно водолазной поддержки. Однако фактически ALIZE (A 645) используется для обеспечения работы дайверов Direction Générale de la Sécurité Extérieure (служба внешней разведки Франции)", - отмечают аналитики.

 
Фото: Николай Златев, Варна, специально для BSNews, 28.03.2014

Согласно информации Минобороны Франции, на борту могут находиться более 200 человек.

ALIZE уже заходил в Черное море вскоре после оккупации Россией Крыма - в период с 27 марта до 12 апреля 2014 года.

 
Фото: Николай Златев, Варна, специально для BSNews, 28.03.2014

Напомним, 11 июня в Черное море зашел эсминец Военно-морских сил США для участия в операциях по поддержанию безопасности вместе с союзниками.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черное морекораблиФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Черное море
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Враг осуществил ротацию ракетоносителей в Черном море – ОК "Юг"
Враг усилился в Черном море надводным ракетоносителем – ОК "Юг"
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: