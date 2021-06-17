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Масове отруєння у Харкові: 25 людей госпіталізовані

Четвер, 17 червня 2021, 17:12

До лікарень Харкова госпіталізували 19 дорослих та 6 дітей, які харчувались в одному із закладів міста.

Джерело: Харківський лабцентр

Деталі: Станом на 12 годину було зареєстровано 25 випадків захворювання. Йдеться про гастроентероколіт середнього ступеню важкості. Наразі всіх хворих госпіталізували, вони перебувають на стаціонарному лікуванні. 

Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування вказують, що всі госпіталізовані харчувались у одному із закладів міста. 

Українська правда
Теми: здоров'яХарків


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