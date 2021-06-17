Массовое отравление в Харькове: 25 человек госпитализированы
Четверг, 17 июня 2021, 17:12
В больницы Харькова госпитализировали 19 взрослых и 6 детей, которые питались в одном из заведений города.
Источник: Харьковский лабцентр
Детали: На 12:00 было зарегистрировано 25 случаев заболевания. Речь идет о гастроэнтероколите средней степени тяжести. Сейчас всех больных госпитализировали, они находятся на стационарном лечении.
Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования указывают, что все госпитализированные питались в одном из заведений города.
Украинская правда