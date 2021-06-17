Массовое отравление в Харькове: 25 человек госпитализированы

В больницы Харькова госпитализировали 19 взрослых и 6 детей, которые питались в одном из заведений города.

Источник: Харьковский лабцентр

Детали: На 12:00 было зарегистрировано 25 случаев заболевания. Речь идет о гастроэнтероколите средней степени тяжести. Сейчас всех больных госпитализировали, они находятся на стационарном лечении.

Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования указывают, что все госпитализированные питались в одном из заведений города.