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Массовое отравление в Харькове: 25 человек госпитализированы

Четверг, 17 июня 2021, 17:12
Массовое отравление в Харькове: 25 человек госпитализированы

В больницы Харькова госпитализировали 19 взрослых и 6 детей, которые питались в одном из заведений города.

Источник: Харьковский лабцентр

Детали: На 12:00 было зарегистрировано 25 случаев заболевания. Речь идет о гастроэнтероколите средней степени тяжести. Сейчас всех больных госпитализировали, они находятся на стационарном лечении.

Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования указывают, что все госпитализированные питались в одном из заведений города.

Украинская правда

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Темы: здоровьеХарьков
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