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Канцлер Австрії: мир в Європі можливий тільки з Росією, а не проти неї

Четвер, 17 червня 2021, 18:18

Перед самітом ЄС наступного тижня канцлер Австрії Себастьян Курц підкреслив важливість діалогу з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію ORF.

Курц висловив задоволення з приводу зустрічі президента США Джо Байдена та президента Росії Владіміра Путіна та повернення посла, який дозволить відкриття каналів для діалогу між двома наддержавами.

Курц виступає за діалог між ЄС та Росією, незважаючи на всі розбіжності. "Ми також повинні пройти цей шлях у ЄС. Важливо залишатися на діалозі та дотримуватися чіткої лінії у разі розбіжностей, наприклад, у питаннях прав людини", - йдеться у заяві Курца.

"Для того, щоб захищати свої інтереси та запобігати черговим негативним виткам у відносинах, ми повинні тримати канали розмов відкритими" – сказав він.

Водночас є сфери, в яких, на думку канцлера, співпраця має сенс, наприклад у боротьбі зі зміною клімату та пандемією.

"Мир буде в Європі лише з Росією, а не проти неї", - продовжив Курц.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у середу представив спільний документ зовнішньополітичної служби ЄС і Єврокомісії, у якому викладена стратегія відносин блоку з Росією, що базуватиметься на трьох принципах: протидії, стримуванні і взаємодії.

Теми: АвстріяЄвропаРосія


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